Egy zuhanyzás alatt született Emilio és Curtis közös slágere - hallgassa meg!

Bár Emilio és Curtis régóta jó haverok, ám a zenei ízlésüket tekintve meglehetősen olyanok, mint a tűz és a víz. Most viszont úgy döntöttek, hiába képviselnek két különböző stílust, közös slágerrel rukkolnak elő. Az Egy este ketten című dal központi témája természetesen a nők és a bulizás, de ez őket ismerve talán nem is meglepő. Ráadásul ahogy azt a Sláger TV Híradójának csütörtöki adásában elárulják: a dal egy zuhanyzás alatt született meg.Emilio és Curtis évek óta meghatározó alakjai a magyar könnyűzenei életnek, számos sikert értek el külön-külön. A dzsesszénekes és a rapper izgalmas zenei találkozásának eredményeként nemrégiben közös dallal jelentkeztek. A szerzeményt a Drága családom, az Emilio Família adásában hallhatták először a tévénézők. A fiúk most a dal és a hozzá tartozó klip néhány kulisszatitkába is beavatják a Sláger TV Híradójának nézőit.Kiderül például, hogy Emilio micsoda géniusznak tartja Curtist, aki gyakorlatilag 15 perc alatt írta meg a szöveget, miután Emilio átküldte a zenei alapot. Mire a zenész kilépett a zuhany alól, a dalszöveg már ott várta az e-mailjei között. Az Egy este ketten jó eséllyel pályázik a nyár slágere képzeletbeli címre, melynek klipjét meseszép helyszínen forgatták.A műsorban felmerül az a kérdés is, hogy a mostani dal után lesz-e folytatás? Ennek kapcsán mindketten kifejtik, mennyire fontos számukra, hogy olyan emberrel dolgozzanak, akivel nemcsak szakmailag, de emberileg is egy hullámhosszon vannak. Hogy mit nyilatkozott egymásról a két zenész? Az adásban erre is fény derül!A klipben családtagok is felbukkannak, és Emilio és Curtis párjai mellett, Curtis testvére, Tibi is látható, akiről az is kiderül, hogy a családi szálon túl, hogyan kapcsolódik még a produkcióhoz.A műsorból azt is megtudhatjuk, mennyire változtatta meg Emilióék életét, hogy a napi realitynek köszöntően a nézők gyakorlatilag az egész életüket nyomon követhetik a televízió képernyőjén.