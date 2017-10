Egyetemisták álmodják meg a Zewa újdonságát

A Zewa Designer Pályázatának indító beszélgetése.

A Zewa egyetemistáknak kiírt formatervezői pályázaton keresi a legkreatívabb és legpraktikusabb pályaművet, amely a tervezőasztalról akár sorozatgyártásba is kerülhet a közeljövőben.

A Zewa évtizedek óta gondoskodik otthonunk minőségi és egyben igényes higiéniai papíreszközeiről. Fontos számára az innováció, az újító szemlélet és az apró részletekben rejlő gondoskodás biztosítása. A két terméktípus együttes használata segít a személyes higiénia optimális fenntartásában, valamint az egészségmegőrzésben is nagyon fontos szerepet játszik.Így született meg a Zewa Designer Pályázat ötlete, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gép- és Terméktervezés Tanszék negyedéves diákjai között hirdetett meg a cég az integrált terméktervezési gyakorlat tantárgy részeként.A tervezés során a pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy a terv megvalósítható, felhasználóbarát és funkcionálisan jól használható legyen, emellett pedig tartós és könnyen újratölthető eszközök szülessenek a tervezőasztalon.Az ítészek között szerepel Hegedűs Eszter, az Essity brand managere, Farkas Vilmos, a Publicis One kreatív igazgatója, Hosszú Gergő, Magyar Design Díj zsűrijének tagja, valamint a CoandCo Designcommunication Kft. tulajdonosa, Varga András, a BME Gép- és Terméktervezés Tanszék mesteroktatója, valamint Hadnagy Tímea enteriőr tervező.A zsűri mellett a fogyasztóknak is lesz arra lehetőségük, hogy szavazatukkal támogassák a nekik legjobban tetsző pályaműveket.

A diákok ebben a versenyben kibontakoztathatják kreativitásukat és fantáziájukat, miközben a tantárgy tematikájától sem térnek el a szemeszter során. A nyertes pályamű készítője lehetőséget kap arra, hogy szélesebb közönségnek is bemutassa alkotását, illetve díjnyertes ötlete később akár sorozatgyártás prototípusaként szolgáljon

– összegezte Hegedűs Eszter, az Essity brand managere.A prémium minőségű, legfejlettebb papír-ipari technológiákat alkalmazó piacvezető márka alapjait a 19. század utolsó évtizedében fektették le. A Zewa névadójának a dél-németországi Zellstoff‐Fabrik Waldhof gyárnak a futószalagjáról kerültek le az első Zewa termékek, melyek Magyarországon 1993 óta vásárolhatók meg. Azóta a Zewa márkanév fogalom lett, és piacvezetővé vált a toalettpapírok, papír zsebkendők és háztartási papírtörlők szegmenseiben (Nielsen YTD Augusztus 2017, total HU), valamint a szalvéta piacon is jelen van. A Zewa termékeit a svéd Essity (korábban SCA) cég gyártja és forgalmazza 1995 óta. További információ: www.zewa.huAz Essity (korábban SCA), a világ egyik vezető higiéniai vállalata. A stockholmi központtal rendelkező vállalat közel 150 országban végez kereskedelmi tevékenységet 48 000 alkalmazottal, és számos ismert világmárka, mint például a TENA, a Zewa, a Libresse és a Libero tulajdonosa. Az Essity legfőbb célja az egészséges életmód támogatása higiéniai és egészségügyi megoldásai révén. A cég közel 48 000 alkalmazottal rendelkezik, és az eladásai 2016-ban elérték a 101 milliárd svéd koronát (10,5 milliárd eurót).