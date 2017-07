Egymagában hancúrozott Csámpás Rozi a szénakazalos jelenetben

Koltay Róbert nem tudott jelen lenni az utolsó forgatási napon, ezért kellett a színésznőnek „szólóznia" a jelenetben.

Amikor a stáb 1979-ben hozzákezdett Rideg Sándor művének hatvanhat perces feldolgozásához, még sem a rendező, Mihályfy Sándor, sem a színészek – példáulés– nem gondolták, hogy a képkockákat több évtizeddel a rögzítésük után is szívesen nézi majd a közönség - írja a BorsOnline . Pedig így történt. Harminchét év telt el a Bakterház bemutatása óta, és a bővérű humorral fűszerezett film talán népszerűbb, mint annak idején volt.Egy későbbi jelenetben aztán nagy élvezettel dobálták meg a gonosz gombóchozót mindennel, ami a kezük ügyébe került, pedig szegény csak a dolgát végezte.

Bendegúz tragikus sorsa



Olvasztó Imre nem ismerte a szüleit, nyolc hónaposan intézetbe, majd nevelőszülőkhöz került. Nyomdászként dolgozott, megnősült, gyermekei lettek. Különleges tájszólását élete végéig őrizte, ugyanis földi pályafutása 2013-ban, alig 46 évesen véget ért. Magánéleti gondjai miatt önkezével vetett véget az életének.

Érdekességek



– A film egy részét az ócsai falumúzeumban, a Kunszentmiklós–Tass–Dunapataj vasútvonal egykori Csabony megállóhelyén forgatták.

– Bendegúz castingja az alábbiak szerint zajlott: a rendező egy nevelőintézetbe látogatott, ahol azt kérte, valaki rúgja fenékbe. Egyedül Olvasztó Imre merte ezt megtenni.

– A bakterházat a végén úgy rombolták le, hogy köteleket kötöttek rá, és traktorokkal széthúzták.

– Amikor Bendegúz evés közben sallert kap az anyjától, az eredetileg nem volt a forgatókönyvben, de a rendezőnek megtetszett az improvizálás, így maradhatott a filmben.

Pécsi Ildikó is szeretettel idézi fel a forgatás hónapjait, beszélgetésünket Csámpás Rozisan indítja.– Taknyon tenyerellek! – majd egy kulisszatitkot mesél el. – Az utolsó forgatási napon a Kaposvári Színház nem tudta megoldani, hogy nélkülözze Koltai Robit, ezért kétségbeesés lett úrrá a stábon, mert aznap forgattuk volna a vonatrobbantós és a mi közös szerelmi jelenetünket is. Támadt egy ötletem: Robi cipőjét úgy állítottuk be a szénakazalban, mintha ő is ott lett volna, aztán egy szalmaszállal a számban kimásztam onnan és énekelni kezdtem. Viccesen azt is mondhatnám, ko­moly szexuális életet éltem a szénakazalban. Egyedül!Bármilyen nehézségekkel is küzdöttek az alkotók, az biztos, hogy a örökre beírták a nevüket a magyar filmtörténetbe.