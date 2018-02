Egymillió fontot adományozott egy kampányra Emma Watson

Emma Watson brit színésznő egymillió fontot (352 millió forintot) adományozott arra a kampányra, amely a szexuális zaklatás áldozatainak akar segíteni - írta a BBC hírportálja.



A Harry Potter-sorozat sztárja az elsők között támogatta a brit Justice and Equality Fundot (igazság és egyenlőség alap), amely vasárnap közösségi finanszírozási kampányt indított, hogy új tanácsadói hálózatot hozzon létre az áldozatoknak



Az alapot az a majdnem 200 brit és ír színésznő létesítette, akik aláírták az Observer aktuális számában megjelent nyílt levelet, mely a munkahelyi szexuális zaklatások ellen emelt szót. A levelet Watson mellett Keira Knightley, Gemma Arterton és Emma Thompson is aláírta.



Keira Knightley és Tom Hiddleston brit színészek 10-10 ezer fonttal támogatták a kezdeményezést, a BBC Ki vagy, Doki? című sorozatának négy szereplője ezer-ezer fontot adományozott.



A nyílt levél és a kampány a hollywoodi központú Time's Up (lejárt az idő) mozgalommal vállal szolidaritást, mely az októberben kirobbant, az amerikai filmvilágot megrázó szexuális zaklatási botrány után indult.



A brit filmdíjak (BAFTA) vasárnapi esti átadóján a sztárok az amerikai Golden Globe-gála résztvevőihez hasonlóan feketébe öltöznek a szexuális zaklatások áldozataival vállalt szolidaritás jegyében.