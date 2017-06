Egyperces csenddel kezdődött a Glastonbury fesztivál

Egy percre elhallgatott a leghíresebb brit zenei fesztivál, a Glastonbury pénteken, a zenészek és a rajongók a manchesteri és a londoni merényletek, valamint a Grenfell Tower katasztrófájának áldozataira emlékeztek.



Az egyperces csendre a központi színpadon állva Peter Hook, a Joy Division és a New Order basszusgitárosa kérte a nézőket, akiket szavaival "az élet, a szeretet és a szabadság reményére" emlékeztetett.



"Azért vagyunk itt, hogy ezeket ünnepeljük" - mondta Hook.



A "Glasto" péntek esti sztárfellépője a Radiohead zenekar lesz, amelyik 20 évvel ezelőtt a rendezvény történetének egyik legcsapadékosabb évében is játszott. Az elázott rajongókat akkor leghíresebb albumuk, az OK Computer számaival lelkesítették.



A délnyugat-angliai szabadtéri fesztiválon a biztonság kiemelt szerepet kapott a közelmúltbeli merényletek miatt, a látogatókat a korábbinál többször ellenőrzik.