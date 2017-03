Egyre öregebb autók futnak a hazai utakon

Két év alatt 13,4-ről 13,9 évre nőtt a forgalomban lévő hazai személyautók átlagéletkora. Az eladásra hirdetett autók átlagéletkora is közelít a 12 évhez. Ugyanakkor az idősebb autók a tapasztalatok szerint fele annyi idő alatt cserélnek gazdát, mint a fiatalabb járművek.A Használtautó.hu készített elemzést a hazai személyautó-park összetételéről, melyből az is kiderül, hogy öt márka teszi ki a teljes személyautópark több mint felét, a leggazdagabb megyékben pedig másfélszer annyi autó jut 1000 főre, mint a legszegényebb megyékben.Bár az újautó-eladások volumene 2014-ről 2016-ra 38 százalékkal nőtt, továbbra is 100 ezer alatt maradt 2016-ban a forgalomba helyezett új autók volumene. Eközben csaknem másfélszer ennyi használt autót importáltunk, melyek 61 százaléka legalább 10 éves volt. Ezért továbbra sem sikerült megállítani a hazai autópark öregedését, amelynek átlagéletkora 13,4-ről 13,9 évre emelkedett. A személyautóknak immár 79 százaléka betöltötte tizedik életévét.„A hazai autópark túlnyomó többségét a 2008 őszi válságot megelőző 8-10 évben értékesített járművek alkotják" – magyarázza Fodor László, a Használtautó.hu szakértője.

Amíg az újautó-eladások továbbra is a 100 ezres szint közelében maradnak, az autópark öregedését csakis a minőségi használtautó-import felfutása állíthatja meg. Kizárólag egy, a fiatalabb autók behozatalát támogató szabályozással lehetne elérni azt, hogy a behozott autók többségének életkora ne lépje túl a tíz évet."

- tette hozzá.A Használtautó.hu adatbázisában szereplő meghirdetett autók átlagéletkora 11,8 év, ami mintegy két évvel alacsonyabb, mint a teljes személygépkocsi-állományé. Az eltérés oka, hogy sok öreg autót nem hirdetnek meg, hanem a forgalomból történő kivonásig használják azokat. Az adásvétel járulékos költségei ugyanis együttesen meghaladják az 50 ezer forintos szintet, ami egy régi autó esetében már könnyen összemérhető a teljes vételárral.Kedvező hír ugyanakkor a régebbi autók tulajdonosai számára, hogy a legnagyobb autós portál statisztikái szerint az idősebb autók jóval hamarabb, átlagosan 4-5 hét alatt elkelnek, miközben a legfiatalabb, magasabb értékű autók eladására jellemzően két hónap alatt kerül sor.Márkák szerint vizsgálva igen koncentrált a hazai személyautó-park. Öt márka (Opel, Suzuki, Volkswagen, Ford, Renault) különféle modelljei teszik ki az állomány több mint felét.





Adatbázisában új és újszerű autók mellett a hazai használtautó-kereskedelemben részt vevő gépjárművek több mint 80 százaléka megtalálható, így egyedülálló betekintést nyújt a magyar használtautó-piacon zajló folyamatokba.



A Használtautó.hu korszerű eljárásokkal biztosítja, hogy felületén egy időben meghirdetett, több mint 120 ezer jármű naprakész, szűrt adatbázisban, utólag is elemezhető tartalommal jelenjen meg.



A szolgáltatást átlagosan napi 200 ezren használják. A Használtautó.hu az Eurotax legnagyobb hazai adatszolgáltató partnere. Az elemzést készítő Használtautó.hu a hazai használt és új járművek, értékesítésének legjelentősebb piactere, ahol a legszélesebb kínálatban érhetőek el különféle eladó járművek.Adatbázisában új és újszerű autók mellett a hazai használtautó-kereskedelemben részt vevő gépjárművek több mint 80 százaléka megtalálható, így egyedülálló betekintést nyújt a magyar használtautó-piacon zajló folyamatokba.A Használtautó.hu korszerű eljárásokkal biztosítja, hogy felületén egy időben meghirdetett, több mint 120 ezer jármű naprakész, szűrt adatbázisban, utólag is elemezhető tartalommal jelenjen meg.A szolgáltatást átlagosan napi 200 ezren használják. A Használtautó.hu az Eurotax legnagyobb hazai adatszolgáltató partnere.

Megyék szerinti bontásban első pillantásra is szoros összefüggést láthatunk az adott térség gazdasági fejlettsége és az autók száma között. A középső és észak-nyugati országrészben 350-400 között található az 1000 főre jutó személyautók száma, míg a keleti országrészben zömében jóval 300 alatt marad ez az érték.