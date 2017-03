Egyre több óriáscég bojkottálja a YouTube-ot

Több más amerikai óriáscég után a Johnson Ú Johnson egészségügyi és kozmetikai vállalat is felfüggeszti reklámjai megjelentetését a Google tulajdonában lévő YouTube videomegosztón, mert ez utóbbin gyűlöletkeltő és sértő videókat is közzétesznek - jelentették be csütörtökön.

A cég attól tart, hogy a videomegosztón megjelenő reklámjait olyan felvételekhez társítják, amelyek sértő jellegűek. Korábban más világmárkák, beleértve a Volkswagent, a Tescót, a Toyotát, csatlakoztak ahhoz a 250 vállalathoz, amelyek már felfüggesztették reklámjaikat a Google-nál. Szerdán ugyanilyen döntést jelentett be a Verizon és az ATÚT mobil távközlési cég is.



A bojkott miatt részvénypiaci nyomás alá került Google kilátásba helyezte hirdetési politikája felülvizsgálatát, amelyet állítása szerint már el is kezdett.



A YouTube videomegosztó a Google jelentős, de nem meghatározó bevételi forrása. A hirdetési megbízások nagy része nem az óriáscégektől, hanem a kisebb vállalatoktól érkezik, amelyek nem tudják megfizetni a televíziós reklámokat.