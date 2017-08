Egyszerre három Rubik-kockát rakott ki egy 12 éves fiú - videó

Egyszerre három Rubik-kocka kirakásával nyűgözte le az ausztrál tévéközönséget egy kínai fiú.Csienjü Csüe a Little Big Star című új műsorban mutatta meg vasárnap, mire képes a világhírű játékkal. Először csak egyetlen bűvös kockát tartott a kezében, azt 12 másodperc alatt rakta ki - bekötött szemmel. A 12 éves kisfiú azt mondta, egyszerűen csak az emlékezetébe vési minden egyes mező helyzetét, aztán egy formula alapján kirakja a kockát.Ennél is nagyobb sikert aratott, amikor egyszerre három kockát rakott ki: mindkét kezében volt egy, a harmadikat pedig a lábával.Csienjü Csüe tagja a Rubik-kocka rajongóit tömörítő World Cube Association nevű globális társaságnak. A játékkal csak hat éve kezdett gyakorolni, de már több versenyen is részt vett.