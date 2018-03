Egyszerűbbé teszi adatkezelési beállításait a Facebook

A régi és a megújult beállítási felület a Facebook mobilos felületén

Annak érdekében, hogy az emberek jobban megértsék a Facebook működését, és eldönthessék, hogy milyen adataikat kivel kívánják megosztani, a vállalat átalakította a közösségi oldal adatvédelmi beállításait tartalmazó felületét, amelynek használata sokkal egyszerűbbé vált. Az oldal felhasználói az új fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbben le tudják tölteni a saját maguk által megosztott tartalmakat is.A múlt héten Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy a vállalat milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy még jobban megvédje felhasználóinak adatait. A Facebook-platformmal kapcsolatos visszaélések kiszűrésével, a vállalat irányelveinek betartatásával, valamint az alkalmazások hozzáféréseinek egyszerűbb visszavonhatóvá tételével segíti a Facebook a felhasználókat az elkövetkezendő hetekben, hogy megvédhessék adataikat.A felhasználói visszajelzések alapján a Facebook korábbi adatvédelmi és egyéb beállításait nagyon nehéz volt megtalálni a közösségi oldalon. Most a Facebook teljesen átalakította az adatvédelmi beállításokat: a mobil eszközökön használatos felületen a Beállítások menüt teljes egészében áttervezték, hogy a fontos beállításokat a felhasználók könnyebben megtalálhassák. Ahelyett, hogy közel húsz különböző menüpontban érnék el a beállítási opciókat, ezek most már egyetlen közös helyről, egyszerűen hozzáférhetők.A Facebook mobilos felületén egy új, Privacy Shortcuts (a magyar fordítás később lesz elérhető) elnevezésű menüpont jelenik meg, amelyben a felhasználók néhány mozdulattal beállíthatják adataik hozzáférhetőségét, illetve pontos magyarázatot kaphatnak az adatvédelmi beállításokról. Az új felület sokkal áttekinthetőbb, vizuálisabb és könnyeben megtalálható.Ebben a menüben a felhasználók:további védelmi rétegek, például a kétfaktoros hitelesítés aktiválásával védhetik fiókjukat. Ha ez a funkció be van kapcsolva, és egy idegen megkísérel belépni egy felhasználó fiókjába egy idegen eszközről, a fiók valódi tulajdonosa értesítést kap erről, amelyben megerősítheti, hogy ő maga próbál-e bejelentkezni.a felhasználók áttekinthetik a már megosztott tartalmaikat, és törölhetik ezeket, ha szeretnék. Az áttekinthető tartalmak közt megtalálhatók a saját posztjaik, de mások bejegyezései, amelyekre ők reagáltak, és például az ismerősnek jelöléseik, valamint a facebookos keresési előzmények is.a Facebookon megosztott adatok a felhasználók tulajdonát képezik, és a felhasználók beállíthatják, hogy ki láthatja a bejegyzéseiket, és ki férhet hozzá az adatlapjaikon lévő információkhoz.Bár a Facebooknak van egy irányelve arról, hogy milyen módon gyűjti és használja fel a felhasználók adatait, hasznosabb, ha a felhasználók maguk tekintik át és kezelik a saját maguk által megosztott információkat. Egyes felhasználók például törölnének korábban megosztott posztokat, mások pedig csupán arra kíváncsiak, hogy a közösségi oldal milyen adatokat őriz róluk.Annak érdekében, hogy az emberek biztonságosan tudják kezelni az általuk megosztott adatokat és informácikat, például posztjaikat, mások bejegyzéseire adott reakcióikat, kommentjeiket, vagy a keresési előzményeiket, a Facebook bevezeti az Access Your Information (a magyar fordítás később lesz elérhető) nevű funkciót.Az új funkció biztonságos lehetőséget kínál arra, hogy a Facebook felhasználói letöltsenek egy másolatot az oldalon tárolt adatokról, és azokat akár egy másik szolgáltatásba mozgassák át. Letölthetők például a Facebookra feltöltött fotók, az ismerősök listája, a posztok, és egyéb adatok.A Facebook a most bejelentett újítások kidolgozása során szabályozókkal, törvényhozókkal és adatvédelmi szakértőkkel működött együtt. A vállalat felelőssége, hogy elmagyarázza a felhasználóknak, hogyan gyűjtött össze adataikat, és mindezt közérthető nyelvezettel tegye. Az elkövetkező hetekben a Facebook javasolni fogja felhasználási feltételeinek frissítését oly módon, hogy az tartalmazza az emberekkel szembeni kötelezettségvállalásait is.A vállalat frissíteni fogja adatkezelési irányelveit is annak érdekében, hogy pontosabban határozza meg, milyen adatokat gyűjt a felhasználókról, és azokat hogyan használja fel. Ezek a módosítások azonban kivétel nélkül az átláthatóságról szólnak, nem pedig arról, hogy a cég további jogosítványokat szerezzen a felhasználói adatok gyűjtésére, használatára vagy -megosztására.