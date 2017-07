Együtt filmez Zellweger, Parker és Rossellini

Renée Zellweger, Isabella Rossellini, Simon Baker és a rapper Common is csatlakozott Sarah Jessica Parkerhez a Best Day of My Life című romantikus dráma szereplőgárdájában.



Fabien Constant filmjében Parker egy dzsesszénekesnőt alakít, akinél súlyos betegséget állapítanak meg, amely felforgatja életét egy világturné kezdete előtt.



A film forgatókönyvét Laura Eason írta. Parker mellett producerei lesznek Alison Benson, Monika Bacardi és Andrea Iervolino.



A forgatások a héten kezdődnek New Yorkban - adta hírül a deadline.com.



"Sarah Jessica erős elkötelezettsége a film iránt ragadós, ami lehetővé tette számunkra egy ilyen egyedülálló szereplőgárda összehozását" - hangoztatta Iervolino.