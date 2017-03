El is titkolhatjuk, hogy elolvastunk egy üzenetet a Messengeren

Facebook Messengerben könnyen leellenőrizhető, hogy a fogadó fél elolvasta-e üzenetünket, a csetablakban jön az automatikus jelzés erre. A legtöbbször nincs is ezzel gond, akár hasznosnak is tekinthetjük az információt. De mi van akkor, ha választ várunk, látjuk, hogy elolvasta és nem válaszol? És mi van akkor, ha mi kapunk üzenetet és nem akarjuk, hogy a küldő lássa, hogy elolvastuk?Erre mutat megoldást az Index cikke. Az egyik módszer lényege, hogy airplane módba kell kapcsolni a mobilt, ami ugye kikapcsol minden kapcsolatot. Egyszerű a trükk: ha kapunk egy üzenetet, bekapcsoljuk a repülő üzemmódot, megnyitjuk a Messengert, elolvasunk mindent, majd kilépünk az alkalmazásból. Nem egyszerűen bezárjuk, hanem kilépünk belőle, majd kikapcsoljuk a repülőgép üzemmódot. Az alkalmazás legközelebbi megnyitásakor automatikusan szinkronizál, és egyből lelepleződnénk, vigyázzunk tehát.De használhatunk Chrome kiegészítőt is, például a Facebook Chat Privacy vagy az Unseen alkalmas erre.