"El vagyok ragadtatva" - Vanessa Redgrave Arany Oroszlán-életműdíjat kap

Arany Oroszlán-életműdíjjal tünteti ki Vanessa Redgrave amerikai színésznőt az augusztus 29-én megnyíló 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.



"El vagyok ragadtatva és nagyon jól esett hallanom, hogy filmes munkáimért életműdíjjal ajándékoznak meg a velencei filmfesztiválon" - idézte a színésznő szavait a The Holywood Reporter kedden.



Redgrave hozzáfűzte: "Tavaly Velencében forgattam a The Aspern Papers című filmet, és sok-sok évvel ezelőtt Venetóban a La vacanzát. Abban a filmben szerepem szerint velencei dialektusban kellett beszélnem. Fogadok, hogy én vagyok az egyetlen nem olasz színésznő, aki egy teljes szerepét velencei dialektusban mondta el. Millió köszönet, drága fesztivál!".



A Kísértetház, a Kis Odessza, a Vágy és vezeklés és a Nagyítás színésznője a filmmustrán egy külön ceremónián veheti majd át az életműdíjat.



Alberto Barbera fesztiváligazgató napjaink egyik legkitűnőbb színésznőjének nevezte Redgrave-et, aki az elmúlt hat évtizedben érzékeny, sokoldalú alakításaival összetett, gyakran ellentmondásos karaktereket keltett életre. Barbera méltatta a színésznő játékának természetes eleganciáját, született vonzerejét, és hangsúlyozta, hogy Redgrave a művészfilmekben, a hollywoodi produkciókban és a színpadi vagy tévés munkáiban is remek alakításokat nyújt.



A fesztivál szervezői már korábban nyilvánosságra hozták, hogy David Cronenberg kanadai rendező (A légy, Karambol) is életműdíjat kap idén.



A filmmustra programját szerdán hozzák nyilvánosságra.



A 75. Velencei nemzetközi Filmfesztivált augusztus 29. és szeptember 8. között rendezik meg.