Eladta a Wu Tang Clan egyetlen példányban kiadott albumát a legutáltabb ember

Több mint egymillió dollárért cserélt gazdát egy pénteken lezárult internetes aukción a Wu Tang Clan New York-i rapegyüttes egyetlen példányban megjelent albuma, amelyet 2015-ben a hevesen vitatott amerikai gyógyszeripari befektető, Martin Shkreli vásárolt meg, majd bocsátott árverésre a múlt héten, mielőtt börtönbe került.



A 34 éves New York-i üzletember, aki azzal vált hírhedtté, hogy egyetlen éjszaka alatt 5000 százalékkal emelte meg egy életmentő HIV-gyógyszer árát, a múlt héten kínálta fel eladásra a 2015-ben megjelent Once Upon A Time In Shaolin című albumot az eBay-en.



Az aukció a terveknek megfelelően péntek éjszaka ért véget, és a lemez leütési ára egész pontosan 1 millió 25 ezer 100 dollár volt. A győztes licitáló személyazonossága ismeretlen, de eBay-profilja szerint az illető rendszeresen vásárol albumokat és zenei relikviákat.



Azt egyelőre nem tudni, hogy a korong mikor és miként kerül majd új tulajdonosához, mivel az augusztusban elítélt Shkreli múlt hét szerdán börtönbe került.



Shkrelit csalás miatt ítélték el és 5 millió dollár óvadék ellenében szabadlábon lehetett az ítélethirdetésig, amit azonban egy szövetségi bíró visszavont, miután az üzletember - állítólag csak tréfából - ötezer dollárt ajánlott fel annak, aki szerez egy hajtincset Hillary Clintontól.



Shkreli, akit gyakran Amerika legutáltabb embereként emlegetnek, annak idején 2 millió dollárért szerezte meg egy árverésen a lemezt. A zenekar később kijelentette, hogy még azelőtt egyeztek meg az album megvásárlásáról, hogy Shkreli a Turing gyógyszeripari cég vezetőjeként világszerte ismertté vált.



A Wu Tang Clan annak idején azt mondta, hogy a Once Upon A Time In Shaolin hanganyaga csupán 2103-tól lesz elérhető, habár a korong tulajdonosa bármikor szabadon lejátszhatja azt magánrendezvényeken.