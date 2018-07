Eladták Harvey Weinstein csődbe jutott filmvállalatát

Eladták Harvey Weinstein filmvállalatát, miután a cég korábban csődöt jelentett - számolt be róla az amerikai média.



A texasi Lantern Capital magántőke-befektetési vállalkozás a jelentések szerint mintegy 289 millió dollárt (80 milliárd forintot) fizetett a cégért azt követően, hogy múlt héten a csődbíró zöld utat adott a tranzakciónak.



A The Weinstein Company (TWC) produkciós vállalatot 2005-ben Harvey Weinstein és fivére, Bob Weinstein alapította. A filmes cég számos nagy sikerű, díjnyertes produkciót készített, köztük az Oscar-díjjal is elismert A király beszéde és A némafilmes című alkotásokat. Harvey Weinstein tavaly októberben kirobbant szexuális zaklatási botránya után azonban a vállalat pénzügyileg egyre nagyobb bajba került.



Harvey Weinsteint ugyan kirúgták a cégtől, a lavina azonban megállíthatatlanul elsöpörte, a TWC márciusban bankcsődöt jelentett, az eladási próbálkozások pedig sorra kudarcot vallottak, mivel a potenciális vásárlók rájöttek, hogy a cégnek sok millió dolláros, korábban nem jelzett adóssága is van.



Számos hollywoodi sztár, köztük Brad Pitt, George Clooney és Julia Roberts is megpróbálta megállítani az eladást arra hivatkozva, hogy a vállalat sok elkészült televíziós és filmes produkció számláival tartozik, és bizonytalan, hogy a Lantern Capital magára vállalja-e az adósságok kifizetését.



Weinsteint több tucat színésznő vádolta meg szexuális zaklatással, többen pedig szexuális erőszak miatt jelentették fel. A 66 éves bukott filmproducer ellen több rendbeli szexuális bűncselekmény miatt emeltek vádat, Weinstein azonban tagadja, hogy valaha közös megegyezés nélkül vett volna részt szexuális aktusban bárkivel.



A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki, a filmproducer továbbra is szabadlábon védekezhet a májusban letett egymillió dolláros óvadék ellenében, bár elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut állam területét.