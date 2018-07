Eláruljuk a titkot: ezt ne hagyja ki a lecsóból sohase!

A séfek és a szakácsok is egyetértenek abban, hogy ez az az étel, amit mindenki másképp készít, egyforma szinte nincs is. De pont ettől olyan jó! Egy dologról viszont hasonlóan vélekednek: a kolbász vagy a szalonna kihagyhatatlan -Konzervvel sem rosszEzt vallja Bíró Lajos séf, aki az egyszerű recept híve. Szerinte egy dologra kell nagyon figyelni: ne főjön szét a zöldség.– Először mindig a füstölt termékeket kell kisütni, ami lehet kolbász vagy szalonna ízléstől függően – kezdte a séf. – Én ehhez 4 rész zöldpaprikát, 1 tévépaprikát, középen keresztbe, és hosszában négy felé vágva, 2 rész hagymát szeletelve, és 1 rész paradicsomot vágok cikkekre. Ezeket egymás után tehetjük is a lábasba, és mehetnek rá a fűszerek: só, bors, fokhagyma, fűszerpaprika. Öntsünk alá egy pici vizet, fedjük le, és erős takarékon főzzük körülbelül 10 percig. Ha ez megvan, akkor keverjük meg és fedő nélkül még 5-10 percet főzzük, és már kész is – mondta Bíró Lajos, aki elárulta azt is, hogy a paradicsomot nem hámozza meg, és ha úgy alakul, akkor konzervparadicsomot használ szabadföldi helyett.Háromszög alakú a paprikaTatai Róbert, a TV2 Séfek séfje győztese nem aprózza el a lecsó készítését, saját Robi-féle verziója van.– Mindig friss, érett zöldségeket használok. Az alapot úgy készítem el, hogy félbe vágom a kolbászt, teszek mellé szalonnát és kipirítom a zsírját. Ezen dinsztelem meg a hagymát, ha kész, akkor kiveszem a kolbászt, hagyom, hogy lecsöpögjön, és felaprítva morzsát csinálok belőle. Még egyszer száraz serpenyőben megsütöm, hogy jó ropogós legyen. A paprikát felaprítom háromszög alakúra. Hozzáadom a hagymához, az aprított, hámozott paradicsomot pedig csak a végén teszem bele, hogy ne főjön szét. A fűszerezés után hagyom picit főni, és csak utána dobok hozzá buggyantott tojást, megszórom a tetejét a kolbászmorzsával és újhagymazölddel – árulta el a titkát a séf.Forró vízzel hámozzon!Csumázzuk ki a paradicsomot, a másik végére pedig vágjunk egy ikszet. Tegyük bele forrásban lévő vízbe, majd jeges vízbe hűtsük le. Így egyszerűen le tudjuk húzni a héját. Konyhai lángszóróval is "meghámozhatjuk". Egyszerűen pörzsöljünk oda a paradicsomnak, hogy elváljon a héja és szépen lejöjjön.Buggyantott tojással isteniSokan szeretik a lecsó tojásos változatát is, amit feldobhatunk egy kicsit, ha buggyantottat teszünk a tetejére. Miután az ecetes-sós víz felforrt, vegyük takarékra, hogy épphogy gyöngyözzön. Egy kanállal vagy villával csináljunk örvényt a vízbe, és ennek a közepére törjük bele a tojást. Csupán 3-4 perc alatt elkészül, de arra ügyeljünk, hogy ne tapadjon le a lábas aljára.