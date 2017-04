Elárverezik a Beatles legendás albumának Lennon által készített borítóvázlatát

A Julien's Auctions közlése szerint a kidolgozatlan tintarajzra, amelynek leütési árát 40-60 ezer dollár (11,4-17 millió forint) közé becsülik, az aukciósház egyéb rocktörténeti relikviákat felvonultató New York-i aukcióján lehet licitálni május 20-án.A rajzon a Beatles tagjai egy dob körül állnak, amelyen az 1967-es album címe látható. Előttük virágokkal rajzolódik ki a zenekar neve, a háttérben ismeretlen alakok állnak, akiknek a feje felett üres körök cikáznak.

Az aukciósház szerint a dátum nélküli rajzot Lennon egykori kenwoodi otthonának következő lakója találta meg.Az 1967. június 1-jén megjelent Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band állandó szereplője a minden idők legjobb albumait felvonultató listáknak.A Sir Peter Blake munkájaként jegyzett borító megszületésének pontos körülményeiről azonban a mai napig nem született egységes beszámoló. Annyi biztos, hogy Paul McCartney tevékenyen részt vett a dizájn kitalálásában, de eddig senki sem beszélt arról, hogy Lennon is kivette volna a részét a tervezési folyamatból.A májusi aukció tételei között szerepel Elvis Presley első zongorája is, amely várhatóan 200 ezer dollárért cserél gazdát, és Django Reinhardt egy gitárja, amelyen egy 1946-os New York-i látogatásakor játszott a jazzlegenda.