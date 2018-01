Elárverezik a párizsi Ritz Hotel bútorait

Az 1989-ben Cesar Ritz által alapított szállodában számos prominens személyiség szállt meg az évek során. Az eladásra kínált bútorok között vannak az egykor Marcel Proustot is vendégül látó szalon berendezési tárgyai, bárszékek, amelyeken egykor Ernest Hemingway és F. Scott Fitzgerald is ült az 1920-as években - közölte az Artcurial művészeti aukciósház szerdán.



A tárgyak összértékét 1,5-2 millió euróra becsüli a Le Figaro című lap. A francia főváros szívében lévő luxushotel több éven át tartó renoválás után 2016 júniusában nyitott meg ismét, a felújítás után azonban több bútornak nem maradt hely, ezeket viszik most aukcióra.



A hotel szomorú eseménnyel kapcsolatban is hírnevet szerzett magának, 1997 augusztusában itt szállt meg utoljára Diana brit hercegnő és Dodi Al-Fayed, mielőtt autóbalesetben életüket vesztették.