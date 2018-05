Elárverezik azt a holland festményt, amit még a nácik raboltak el és Londonban találták meg

Kép forrása: AP Photo/Peter Dejong

Elárvereznek egy nácik által a második világháború végnapjaiban zsákmányolt régi holland festményt, amelyet nemrég találtak meg a londoni City polgármesterének rezidenciáján és adtak vissza jogos tulajdonosának.Jacob Ochtervelt (1634-1682) Osztrigatál című képét kedden tették közszemlére a Sotheby's aukciósház amszterdami irodájában, és még ebben a hónapban bemutatják New Yorkban és Hongkongban is, majd július 4-én Londonban árverésre bocsátják. Az aukciósház reményei szerint 1,5-2,5 millió fontért (535-892 millió forint) körüli áron találhat vevőre az olajkép, amelyen egy férfi egy tál osztrigával kínál meg egy fiatal nőt.A németalföldi festészet aranykora idején, 1664-65-ben keletkezett képet a múlt év végén egy londoni ceremónián kapta vissza Charlotte Bischoff van Heemskerck, a festmény egykori tulajdonosának, egy arnhemi gyermekorvosnak a 97 éves lánya.Az örökös elmondta, hogy bár soha nem felejtette el a festményt, amely apja orvosi rendelőjének várójában lógott a falon kiemelt helyen, azt áruba bocsátja, hogy a bevételt szétoszthassa testvérei gyermekei között.A háború után a remekmű többször is gazdát cserélt, mire a család a nyomára bukkant. Először az 1950-es évek közepén tűnt fel egy düsseldorfi galériában, később egy amerikai diplomata vásárolta meg, majd 1971-ben Harold Samuel brit ingatlanfejlesztő, aki a londoni City polgármesteri hivatalára hagyta.Charlotte Bischoff van Heemskerck elmondta, hogy a háború után a képet sokáig nem keresték, mert apja nem az eltűnt műkincs visszaszerzését tekintette legsürgősebb feladatának, hanem gyermekkórházának újraindítását.