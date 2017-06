Elege van Hollywoodból és gyereket akar Kirsten Dunst

Elege van Hollywoodból, gyereket akar és pihenni szeretne Kirsten Dunst. Eddig egész jól elvolt a karrierje építgetésével, ám minden megváltozott, amikor keresztanya lett.



- Eszembe sem jutott, hogy szülnöm kéne, amíg kezembe nem adták a keresztlányomat - meséli a színésznő a Marie Claire UK-nek adott interjújában. - Hirtelen belém hasított, hogy én is szeretnék egy ilyen kicsit.



A 35 éves színésznő már korábban is azt mondta, hogy öt éven belül szeretne férjhez menni és családot alapítani, de ilyen határozottan még nem jelentette ki, hogy anya szeretne lenni. Párja Jesse Plemons, akivel már gyakorlott hitvesek, a Fargo című sorozatban ugyanis férjet és feleséget alakítanak. Év elején el is jegyezték egymást, de többször is azt nyilatkozták, hogy az esküvőt nem kapkodják el. De talán most már rákapcsolnak.



Kirsten Dunst a Csábítás című dráma egyik főszereplője, amely jól szerepelt a minap a cannes-i fesztiválon: a rendező, Sofia Coppola megkapta a Legjobb Rendezőnek járó díjat. A történet az észak-amerikai polgárháború idején játszódik. Egy sebesült északi katona (Colin Farrell) egy déli bentlakásos leányiskolában lábadozik, ahol a növendékek és a nevelők érdeklődésének középponjába került. Dunst mellett Nicole Kidman és Elle Fanning a női főszereplők.



(The Beguiled – hazai bemutató: 2017. augusztus 31.)