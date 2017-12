Elérkezett az első középdöntőhöz a Fölszállot a páva - Rúzsa Magdi is színpadra lép

Az első középdöntővel folytatódik a Fölszállott a páva 5. évada ma este a Duna televízióban, a tizenkét produkcióra már a nézők is szavazhatnak, a műsor extra fellépője Rúzsa Magdi lesz.A 20 óra 25 perckor kezdődő első középdöntőben a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes (Békéscsaba) , Fekete Borbála (Eger), Cruz Heather Laura és Demarcsek Dániel (Nyíregyháza) , Király Dávid (Székesfehérvár) , a Nógrád Táncegyüttes (Salgótarján), Eötvös Remus (Sepsiszentgyörgy/Őrkő), Haraszti József (Bátonyterenye-Maconka), az Ördöngös Zenekar (Szamosújvár) , a Pendely Énekegyüttes (Debrecen), Glonczi Rodrigó (Miskolc), Debreczeni-Kis Helga (Szentes) és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes (Debrecen) lép színpadra.Az első középdöntő fellépői közül kategóriánként a legmagasabb pontszámot elérő produkció jut a december 29-i döntőbe, emellett a közönség is továbbjuttathat szavazataival egy produkciót.Szavazni alapdíjas sms-ben lehet az adás ideje alatt, a szavazást a műsorvezetők indítják és zárják le. Egy telefonszámról legfeljebb 20 szavazatot lehet küldeni, az sms-nek csak a versenyző kódját kell tartalmaznia. A telefonszámok és a kódok megtalálhatók a Fölszállott a páva Facebook oldalán , valamint a mediaklikk.hu/pava oldalon.Az első középdöntő extra fellépője Rúzsa Magdi lesz, aki Cirkalom Táncegyüttessel és a Fokos Zenekarral kiegészülve lép a Fölszállott a páva színpadára.A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza közös műsorában 4 kategóriában állnak a zsűri elé: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncos párok; néptáncegyüttesek.A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatért a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is. A Fölszállott a páva műsorvezetői Novák Péter és Morvai Noémi.