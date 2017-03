Életműdíjat kap Ethan Hawke

Ethan Hawke filmes pályafutása előtt tiszteleg április 8-án a San Franciscó-i Nemzetközi Filmfesztivál - értesült a Variety.com.



A 60. alkalommal megrendezett filmfesztiválon a San Franciscó-i Filmtársaság adja át életműdíját a népszerű színésznek. A ceremónia után levetítik Maudie című új filmjét és egy beszélgetést is szerveznek a művésszel.



"Ethan Hawke filmes pályafutása sok szempontból érdemes az ünneplésre. Örömöt szerzett játékfilmrendezői és dokumentumfilm-rendezői bemutatkozásával is, nem beszélve számtalan remek alakításáról" - mondta Rachel Rosen, a fesztivál programigazgatója.



Hawke kétszer kapott Oscar-jelölést mellékszereplőként (Sráckor, Kiképzés) és kétszer forgatókönyvíróként is jelölték az amerikai filmakadémia díjára (Mielőtt lemegy a Nap, Mielőtt éjfélt üt az óra). Tavaly Hawke alakította Chet Bakert a Born to Be Blue című filmben és négy további filmben is szerepelt.



Legismertebb filmjei között van a Holt Költők Társasága, a Nyakunkon az élet, a Hamlet és a Gattaca. Mostanában fejezte be a Blaze Foley country- és westernzenészről szóló Blaze című filmjét, amelynek társ-forgatókönyvírója és rendezője is volt.



A Maudie című új filmjében halkereskedőt alakít a harmincas években, aki házvezetőnőnek alkalmazza a családjából kitagadott Maudot (Sally Hawkins), akiből Kanada legismertebb naiv festője válik.