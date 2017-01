Elfogadta műmelleit a világhírű színésznő - fotók

Nyolc évvel mellműtétje után sikerült csak elfogadnia új kebleit Christina Applegate-nek. A sztár eddig csonka nőnek érezte magát - írja a BorsOnline A Rém rendes család című sorozat Kelly Bundyjánál 2008-ban diagnosztizáltak mellrákot. A szörnyű hír porig sújtotta az akkor 37 esztendős színésznőt, noha a szíve mélyén számított a betegségre, mivel édesanyja is megküzdött a gyilkos kórral. Orvosai később mindkét mellét leoperálták. A színésznő padlóra került, és mint egy közelmúltbeli nyilatkozatában bevallotta, csupán nemrég fogadta el új, implantált kebleit.- Hiába találtam rá a társamra, hiába szültem egy egészséges kislányt, akit szoptathattam is, mégis évek kellettek ahhoz, hogy sajátoménak érezzem a melleimet. Sokáig azt éreztem, hogy az enyémeket levágták, csonka vagyok, nem vagyok igazi nő - idézte fel a nehéz időszakot Christina, aki milliók példaképe lett, amiért emelt fővel viselte a betegségét, és nyíltan megosztotta érzéseit a nyilvánossággal.A világhírű színésznő műtétje után sokáig nem mert mélyen dekoltált ruhát hordani, ma már a kamerák előtt is bátran visel ilyet.