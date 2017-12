Elhunyt az eltűnt VV Fanni?

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, két hete veszett nyoma a ValóVilágból megismert Fanninak. Eltűnésében több furcsaság is volt, mert nem szokta magára hagyni kutyáit, és édesanyja se tudott semmit róla, és a későbbiekben sem kapott semmilyen hírt felőle.

Most a Blikk arról ír, hogy a lány meghalt, amit édesanyja is megerősített. A lap úgy tudja, édesanyját ma hívták be a rendőrségre, hogy közöljék vele a tragikus hírt, miszerint lánya információjuk szerint elhunyt. Holtestére még nem találtak rá, de biztosak benne, hogy nincs életben.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a halálához köze van-e annak a volt MSZP-s képviselőjelöltnek, akit a múlt héten tartóztattak le a lány eltűnésével kapcsolatban.