Elindult a Merkúrhoz az európai-japán űrszonda

Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek. A szondát szállító Ariane 5 típusú, európai gyártmányú hordozórakétát közép-európai idő szerint hajnali 3 óra 45 perckor indították útnak a Francia Guyanában található kourou-i űrközpontból.



A 6,4 méter magas és 4,1 tonna tömegű szonda a tervek szerint 2025. december 5-én érkezik meg a Merkúrhoz.



A szonda két műholdból áll, ezek akkor elválnak egymástól és két pályán keringenek majd, hogy a bolygó mágneses mezejét tanulmányozzák. A Merkúr a naprendszer legkisebb bolygója és a Naphoz a legközelebbi. A szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Wigner Fizikai Kutatóközpont az MTI-vel pénteken. Az eszközt működtető alacsony feszültségű tápegységet az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont mérnökei fejlesztették, ahogy a BepiColombo szimuláló környezetét is az SGF Kft. bevonásával. A szondát Giuseppe "Bepi" Colombo olasz matematikusról és mérnökről nevezték el.