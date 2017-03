Elindult az Úton Online Filmfesztivál

Elindult a 4. "ÚTON / ON THE ROAD" Online FilmfesztiválAz online fesztivál nemzetközi filmjei 2017. március 1. és április 27.között elérhetők, de csak március 31-ig lehet rájuk szavazni.Ennek oka, hogy a legjobbak bekerülhetnek a MEDIAWAVE Nemzetközi Filmfesztivál mozitermeibe is (Monostori Erőd, Komárom, 2017. április 27 - május 1.).A 4. Úton Online Filmesztivál, amely – hangsúlyozzák közleményükben a szervezők – nem a klasszikus MEDIAWAVE nemzetközi filmverseny kiváltása, 34 filmet vonultat fel a világ különböző országaiból.A filmeket ingyenesen lehet megnézni a fesztivál weboldalán . Ugyanitt olvashatók további információk és szavazni is lehet az alkotásokra.