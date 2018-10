Elképesztő dolgot árult el Judi Dench

Filmszínésznői pályafutásáért vehette át a Golden Icon-életműdíjat szerdán a Zürichi Filmfesztiválon Judi Dench, aki a gála zöld szőnyegén elmondta, hogy egykor eltanácsolták a filmezéstől.



A 83 éves Oscar-, Bafta-, és Golden Globe-díjas brit színésznő, aki a filmvásznon eljátszotta I. Erzsébet királynőt és a Bond-filmek titkosszolgálati főnökét, M-et is, a díjátadó előtt beszélt arról: élete legnagyobb eredményének azt tartja, hogy filmezhetett. "Ugyanis a kezdet-kezdetén azt mondták nekem, hogy sohasem fogok filmeket csinálni. Azt mondták: egyáltalán nem alkalmas az arcom a filmezéshez" - emlékezett.



Dench 1957-ben debütált a színpadon a Hamlet Oféliájaként, és az elmúlt hat évtizedben rengeteg filmben forgatott.



"Nagyon szeretném elmondani annak a személynek, aki eltanácsolt, és már nem él, hogy végül is mégiscsak filmeztem. Szerencsés vagyok" - jelentette ki.



A színésznő legújabb filmjével, a szovjeteknek kémkedő brit tudósról szóló Red Joan című produkcióval érkezett Zürichbe, ahol egyúttal a fesztivál életműdíjával is kitüntették. "Egy ilyen elismerés, a Golden Icon nem történik az emberrel túl gyakran, ugye? Ez olyan nagyszerű cím. Sokat fogok vele dicsekedni" - mondta.



A színésznő arról is beszélt, hogy a nők manapság több lehetőséghez jutnak a filmiparban, ami örvendetes előrelépés. "Csak sokáig tartson" - jegyezte meg Judi Dench.



A Red Joan az 1930-as évektől több mint 50 évig a KGB-nek kémkedő, és atomtitkokat is kiszolgáltató Joan Stanley történetét dolgozta fel. A szeptemberi Torontói Filmfesztiválon debütált filmet Trevor Nunn rendezte, Nagy-Britanniában 2019 áprilisától vetítik a mozikban.