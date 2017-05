Elképesztő funkcióval dobta piacra új telefonját az Android készítője

További nagyon fontos jellemzője a telefonnak, hogy moduláris: a készülék hátoldalára mágneses csatlakozókat raktak, ami lehetővé teszi, hogy egy 360 fokos kamerát illeszthessünk a telefonhoz.

Andy Rubin leleplezte az általa alapított Essential első okostelefonját.Az Android operációs rendszerrel működő PH-1 készülék jónéhány érdekes funkcióval rendelkezik, és nyilvánvaló célja, hogy felvegye a versenyt az Apple és Samsung termékekkel.A képernyő az első érdekes dolog, ami feltűnik a luxus telefonról készült a képeken: majdnem az egész előlapot lefedi, a szelfikamerát teljesen körbeveszi.Hogy az árakról is szóljunk: 749 dollárba kerül (közel 210 ezer forint) 128 gigabájt belső tárolóval és a 360 fokos felvételre képes kamerával, kamera nélkül 699 dollárba (közel 200 ezer forint). Sajnos egyelőre csak az Egyesült Államokban beszerezhető a készülék.

A 128 gigabájtos belső tárhely mellé 4 gigabájtos memóriát és egy Qualcomm Snapdragon 835 processzort kapott a telefon. A masszív okostelefon titánium és keráma borítást is kapott, ami négy színben kerül piacra: Black Moon (fényes fekete), Stellar Grey (matt sötészürke), Pure White (fényes fehér) és Ocean Depths (fényes bronz) közöl választhatnak a felhasználók.A képernyő 5.7 inch átméréjű, ami ha nem is sokkal, de nagyobb, mint az iPhone 7 Plus 5.5 inches képernyője. A hátsó kamera 13 megapixeles, míg a szelfikamera 8 megapixeles, és mindkettő képes 4K videó készítésére.

Mindent egybevetve, ez egy rendkívül érdekes prémium készülék, ami egyértelműen a csúcskategóriás telefonra vágyó fogyasztói bázist célozza meg.