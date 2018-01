Elképesztő lottórekord: egyetlen hétvégén talált gazdára 260 milliárd!

Egy 450 és egy majdnem 560 millió dolláros (116 és 144 milliárd forintos) nyeremény döntött lottórekordot Amerikában, egyetlen hétvégén még soha ekkora összeget nem zsebeltek be a szerencsés játékosok.



Egy szombaton New Hampshire-ben eladott Powerballs-szelvény mind a hat száma megegyezett a győztes számokkal, így a tulajdonos az 559,7 dolláros jackpotért jelentkezhet.



Merrimack városka több mint százéves vegyesboltjának tulajdonosa, Sam Safa a vasárnap reggeli nyitás után azt mondta, igen izgatott és reméli, valamelyik régi törzsvásárlója lett a szerencsés, aki az ország nyolcadik legnagyobb nyereményét zsebelheti be.



A bolt 75 ezer dolláros bónuszt kap a nyertes szelvény eladásáért.



Két nappal korábban egy Floridában értékesített Mega Millions-szelvény gazdája a 450 millió dolláros nagydíjat nyerte meg, amelyet szintén egy kisvárosban, Port Richey-ben vásárolt a szerencsés játékos. Az eladó 100 ezer dolláros bónusznak örülhet.



Vasárnap estig nem derül fény a nyertesek kilétére.



Valószínű, hogy a két nyeremény megdöntötte az egyetlen hétvégén Amerikában valaha volt legmagasabb lottónyeremények rekordját.