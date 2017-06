Az kell, ami nincs címmel elkészítette bemutatkozó albumát a NAZA. A supergroupnak is tekinthető, egy évvel ezelőtt alakult formáció hétfőn a VOLT Fesztiválon, a Petőfi Zenei Díj átadóján lépett először a közönség elé.



"Bár nem szoktam annyira előre gondolkodni a körülöttem lévő dolgokról, a NAZA alapvetően hosszú távra tervezett zenekar, nem egyszeri projekt. Ezt a csapatban mind a négyen így gondoljuk" - mondta Szűcs Krisztián, a Heaven Street Seven egykori énekese, gitárosa az MTI-nek.



A 2016-ban létrejött NAZA-ban Szűcs mellett a Magna Cum Laudéban játszó Mező Misi a másik frontember (és basszusgitározik is), a Sean Darinként ismertté vált producer, Szepesi Zsolt gitározik, Mihalik Ábel (ex-Kispál és a Borz, ex-Kiscsillag) pedig dobol.



Szűcs Krisztián kitért arra, hogy azóta is folyamatosan ír zenéket és szövegeket, amióta 2015-ben a Heaven Street Seven húsz év után felfüggesztette tevékenységét. Hozzátette: a tavaly beindult NAZA mellett minden tagnak sok zenei elfoglaltsága volt és van (ő maga elsősorban a Budapest Bárban és a pop+költészet műfaját művelő Rájátszásban szerepel), de a közös formáció mindannyiuk számára kiemelten fontos.



"Nem vagyok híve annak, hogy előre kitaláljuk, mi legyen, a NAZA az lett, ami négyünkből kijött. Nevezzük mondjuk stadionsanzonnak. Misivel több mint másfél évtizede ismerjük egymást, mindig szerettem, ahogy énekel, és azt hiszem, ez kölcsönös. Adódik az összehasonlítás a Heaven és a Magna között, de ezzel nem foglalkozunk. A dalokat elsősorban én írom, a hangszerelést és a többi fázist közösen csináljuk" - fejtette ki Szűcs Krisztián.



Elmondta, hogy Mező Misivel 2014-től a Budapest Bárban együtt szerepelnek, a NAZA létrejöttét pedig talán az generálta leginkább, hogy 2015-ben szöveget írt Lotfi Begi Egy szó miatt című számához, amelyet Misi énekelt és Szepesi Zsolt hangszerelt.



"A NAZA-ban nem gitározom, húszegynéhány év után ideiglenesen letettem ezt a hangszert és az éneklés mellett végre billentyűzhetek, amit mindig is imádtam. A lehetőségeket bővíti, hogy mind a négyen vokálozunk is. Nem hangszeresek vagyunk elsősorban, hanem olyanok, akik a zenét annak teljes egészében nézik és ahhoz képest használják a hangszereket" - jegyezte meg az énekes.



Megfogalmazása szerint a NAZA hangszerelése leginkább popos, mégis elég eklektikus. "Csillogó papírba csomagolt számok ezek, de ami belül van, az nem mindig csillog".



A NAZA egyelőre egyetlen számot játszott el élőben nagyobb közönség előtt, hétfőn a Petőfi Zenei Díj átadóján a lemez címadó dalát, a már klippel is rendelkező Az kell, ami nincset (ebben Szűcs bendzsózik is). Június 29-én csütörtökön késő délután (a Tudósok és a Kéknyúl között) következik a komolyabb debütálás a Telekom VOLT Sopron színpadán.



"A lemez dalai mellett van még kettő, ami nem került az albumra, így összesen tizennégy számból áll jelenleg a repertoárunk. Nyáron hét-nyolc fellépésünk lesz különböző fesztiválokon, szerintem ősszel nekiállunk a második lemeznek is" - vetítette előre az énekes.



Az MTI-nek elmondta, hogy a Budapest Bár és a Rájátszás projekt mellett egy ideje Szálinger Balázs költővel duóban is fellép Szűcsinger néven. "Ez egy zenés-irodalmi ámokfutás a közös rajongások (Beatles, Petőfi, kabaré) mentén".