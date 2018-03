Elkészült a STRAND Fesztivál idei első himnusza - Nézze meg nálunk!

Már-már hagyományosnak mondható, hogy a fesztiválok minden évben saját himnuszt választanak maguknak. Az augusztus 21-25. között Zamárdi szabadstrandján lévő STRAND Fesztivál esetében azonban idén rendkívüli módon nem csak egy dal büszkélkedhet majd ezzel a címmel, hanem több is. A fesztiválhangulatot elsőként a New Level Empire új dala és az ahhoz készített klip hozza majd meg ezen a nehézkesen induló tavaszi napon, a maga forró, Balaton-parti jeleneteivel.A New Level Empire megannyi sláger után ismét egy fülbemászó dallal rukkolt elő. A „Valahol Valamit Valakivel" nagylemez legújabb dala az „Odafutatnánk" egy vérbeli nyár- és fesztiválváró dal. „Könnyed, laza, melegbe vágyódó, nyári flash, ami mindenkinek ugyanazt az életérzést hozza el, tökéletesen passzol a STRAND Fesztiválhoz!" – foglalja össze Zola, az együttes énekese.A dalhoz készült klip is ezt az életérzést mutatja be. A zenekar téli, urbánus környezetbe próbálja belopni a nyári strand hangulatot, több-kevesebb sikerrel, majd berobbannak a fesztivál napsütéssel és energiával teli képkockái. Ha megnézzük a kisfilmet, azonnal elkezdjük tervezni a nyári bulinaptárunkat…Az „Odafuthatnánk" egyébként sorban a zenekar tizenharmadik rádiós és tizenegyedik klipes dala, amely az augusztus 23-i STRAND fellépésükig minden koncerten felcsendül majd.A 6. STRAND Fesztivál augusztus 21-én indul majd Zamárdiban, kedvezményes árú, elővételes jegyek pedig még május végéig kaphatók.