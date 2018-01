Elkészült Az Ország Tojása - Fotók

Azért tojás, mert a tojás egy csoda, a kezdet és a vég jelképe. A nézőt azonnal magával ragadja bámulatos szépségével, különlegességével, míves kidolgozásával, beszédességével. Elmondhatjuk, hogy őseink útján haladva szól hozzánk, a sokat mondó, páratlan alkotás. Mi vagyunk benne, - történelmünk, - a Magyar nép sorsa, élete, ezért látványa melengeti szívünket. A világnak pedig, örökkön mesél rólunk tisztán és érthetően: motívumokkal, képekkel, jelekkel

Az Ország Tojása történelmünket; hazánk múltját és jelenét közvetíti felénk, összesen 79 gondolatban.Az Európa legjobb tojáskészítőjeként számon tartott Zsigóné Kati egy éven át dolgozott Az Ország Tojásának alapját adó különleges strucctojáson.Az alkotás elkészítése során 11 különböző technikát alkalmazott, amely világszinten is egyedülálló. Mások mellett aranypatkók, faragások és miniatűr pontok is láthatóak rajta. Az Ország Tojásán látható motívumok, képek és jelek őseink útján haladva mesélik el a magyarság történelmét, így szeretné gazdagítani Magyarország kincseit, művészi értékeit.Kedden egy sajtótájékoztatón mutatta be Az Ország Tojását Zsigóné Kati népi iparművész, „A Tojásdíszítés Királynője", „Az Ország Nyuszija", akit Dubaiban a világ 5 legjobb tojásdíszítője közé választottak, Európában, pedig a legjobbnak.Az Ország Tojásának alapját adó különlegesen nagyméretű strucctojáson Zsigóné Kati több mint egy éven át dolgozott. Maguknak a motívumoknak a felrakása négy hónapot vett igénybe. A művész kiemelte: remekművével célja, hogy a Magyar Állam tulajdonába kerüljön, és hogy a világ számos pontján megtekinthető legyen kiállításokon is.- mondta Zsigóné Kati, aki nagyon büszke arra, hogy történelmet írt az alkotással.Európa legjobb tojásdíszítője kiemelte: Az Ország Tojásának megjelenése elsődlegesen a Húsvéthoz kötődik Jézus halála és Feltámadásának ünnepe miatt, azonban mondanivalója alapján szorosan kötődik Államiságunk Ünnepéhez, augusztus 20-hoz is. A 8 fő motívum egyike Államalapító István Királyunk, ő volt Nemzeti egységünk megteremtője. 2018-ban Az Ország Tojásával tisztelgünk halálának 980. évfordulóján.A kecskeméti művész Az Ország Tojása elkészítése során 11 különböző technikát alkalmazott, amely világszinten is egyedülálló."Van köztük olyan, amelyik egyáltalán nem ismert országunkban, még is feltettem, annak okán, hogy gyönyörűségével elkápráztasson minden nézőt, - jöjjön az a világ bármely tájáról. Jelentése nem kisebb, mint teljesüljön abbéli kívánságom, hogy a Magyarnak mindig legyen kenyere. Erre a miniatűr apró pontokkal: „magokkal" sarkaltam jobb termésre a természetet. Az Ország Tojása történelmünket; hazánk múltját és jelenét közvetíti felénk, összesen 78 gondolatban" - nyilatkozta Zsigóné Kati, aki hozzátette: Az Ország Tojásán mások mellett aranypatkók, faragások és miniatűr pontok is láthatóak.