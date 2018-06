Elkezdődött a Top Gun folytatásának forgatása

Tony Scott 1986-ban rendezte meg a Top Gun című akciófilmet, amely a nyolcvanas évek egyik nagy hatású mozija lett, és Cruise pályafutásának is fontos állomásává vált. A színész a pilóta Pete 'Maverick' Mitchellt alakította, aki bekerül a Top Gun-kiképzés válogatott legénységbe. Tenyérbemászó magabiztossága azonban megtörik, amikor barátja tragikus balesetet szenved egy gyakorlatozás közben; nem is akar többé repülni.



Cruise régóta tervezi a film folytatását. A Twitter-fotón pilótaszerelésbe öltözve áll a kifutópályán egy vadászgép felé fordulva. A képen az eredeti filmből ismerős "feel the need"-szlogen is feltűnik, ami a főhős sebességmámorára utalt.



A Paramount stúdióban készülő Top Gun 2. 2019 júliusában kerül a mozikba. A filmet Joseph Kosinski rendezi, aki 2013-ban ugyancsak Cruise-zal forgatta a Feledés című akció sci-fit.