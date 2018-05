Elkezdték bontani Benkő László mulatóját

Fotó: BorsOnline

Az önkormányzat bontani kezdte a Benkő László és fia által működtetett szórakozóhelyet Zamárdiban. Már leszedték a tetőt is. Az Omega zenésze most van felépülőben daganatos betegségéből, így igen rosszkor jött neki a lelki trauma. Már csak azért is nagyon el van keseredve, mert Zamárdi díszpolgáraként ő maga is nagyon sokat segített a városnak. - írja a BorsOnline A szórakozóhely önkormányzati területre épült és 11 sikeres nyári szezon után lejárt a bérleti szerződése, amit a képviselőtestület végül nem hosszabbított meg. Nem hivatalosan arra hivatkoztak, hogy szerintük túl hangosak voltak a techo-partik, elhanyagolt volt a mulató környezete, sok volt a zöld területen álló autó. A mulató bezárásával nem csak Benkőék, de sokan a helyiek közül sem értenek egyet.Május 21-re szimpátia gyűlést is szerveztek, amelynek célja a település döntéshozóinak meggyőzése lett volna arról, hogy gondolják át még egyszer a dolgot. A rendezvényre a képviselőtestület tagjai is meghívást kaptak.– Valószínűleg Zamárdi döntéshozói megijedtek attól, hogy sokan vannak, akik kiállnának a rossz és értelmetlen döntésükkel szemben, és azért, hogy ezzel ne kelljen szembesülniük, inkább kapkodva, teljesen szabálytalanul, önhatalmúlag bontani kezdték az épületet. Még nem tudjuk, hogy a 21-i rendezvényt megtartjuk-e – mondta Benkő Balázs.– A szükséges jogi lépéseket természetesen megtettük, de persze ettől még a helyzet elszomorító. Az a primitív gondolkodás, hogy ha valami nem szokványos, akkor azt meg kell szüntetni, nem lendít előre. Egész Zamárdi számára presztízsveszteség ez – szögezte le Benkő László fia.