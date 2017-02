Élő show lesz a Halálos iramból

A Halálos iramban-sorozat eddig csaknem 4 milliárd dolláros bevételt hozott, ezért kiterjesztik egy újabb médiumra. Élő látványosság lesz belőle, azaz a filmben látható autókkal kaszkadőrök száguldoznak majd egy hatalmas arénában, a moziból jól ismert díszletek között. A show jövőre indul világ körüli útra.



A rendezők azt ígérik, a nézők ugyanolyan izgalmas látványosságban részesülnek, mint a mozik közönsége, csak ők érezni is fogják a benzingőz illatát, és igénybe veszi dobhártyájukat az abroncsok sivítása.



A filmek szereplői közül senki nem szerződött le a show-ra, ami érthető, hiszen a sorozat további részeivel lesznek elfoglalva.



(The Fate of the Furious - 2017. április 13.)