Elodázták a világ legdrágább, árverésen elkelt festményének bemutatását

Meghatározatlan időre elhalasztották a világ legdrágább, árverésen elkelt festményének közszemlére tételét az Abu-Dzabi Louvre-ban.



A Leonardo da Vincinek tulajdonított, Salvator Mundi (Világmegváltó) című, egy tavaly novemberi New York-i árverésen 450 millió dolláros (127 milliárd forintos) rekordáron elkelt képet szeptember 18-tól tekinthette volna meg a nagyközönség a korábban közölt tervek szerint.



Abu-Dzabi kulturális és idegenforgalmi hivatala hétfőn a Twitteren jelentette be a várva várt esemény elmaradását anélkül, hogy arra bármiféle magyarázatot adott volna. Csak annyit közöltek, hogy rövidesen további részletek várhatók.



A kristálygömböt tartó, kék köpenyben lévő Jézust ábrázoló reneszánsz festményt sokáig nem a nagy mesternek, hanem valamely tanítványának, vagy más kortársának tulajdonították, eredetiségét csak 2011-ben ismerte el a művészettörténész szakma.



A 64,5 x 44,7 centiméteres kép első ismert tulajdonosa I. Károly angol király volt, később a festmény eltűnt a szem elől. A képet 1958-ban még mindössze 45 brit fontért vette meg egy amerikai gyűjtő a Sotheby's egy árverésén, és tavaly bocsátotta a műkincspiacra.



Leonardo da Vinci elveszett és hosszú ideig rejtőzködő remekműve lesz a mi ajándékunk a világnak - mondta Mohamed Kalifa al-Mubarak, a hivatal vezetője június végén, amikor bejelentette a közszemlére tétel szeptemberi időpontját.



Neves művészettörténészek továbbra is megkérdőjelezik a festmény hitelességét, többek szerint inkább Leonardo egyik tanítványának, Bernardo Luininak a munkája.