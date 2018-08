Előkelő helyre került ezen a listán Budapest - Londont, Washingtont és New Yorkot is megelőzte a magyar főváros

Bécsben a legjobb élni a világon londoni elemzők szerint. Az osztrák főváros hét év után taszította le az ausztráliai Melbourne-t az első helyről a kedden ismertetett listán, amelyen ezúttal is a polgárháború sújtotta Szíria fővárosa, Damaszkusz az utolsó. Budapest a 34.



Az Economist Intelligence Unit (EIU), a világ egyik legnagyobb nem befektetési banki jellegű elemző és előrejelző intézete idén is 140 nagyváros életminőségét vizsgálta a politikai és társadalmi stabilitás és a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szempontjából.



A cég ezekre számszerű minősítéseket ad és összegzi különböző súlyozásokkal egy nullától százig terjedő indexben. A zéró osztályzat az EIU meghatározása szerint "elviselhetetlen", a 100-as "ideális" életkörülményeket jelöl.



Ez az első alkalom, hogy európai város végzett a lista élén. Bécs 99,1 pontot szerzett, Melbourne 98,4 ponttal lett a második. Az osztrák főváros elsősorban a biztonságra kapott magasabb osztályzattal tudott az élre kerülni az elemzők szerint.



Bekerült az első tízbe, sőt, 97,7 ponttal rögtön a harmadik helyre Oszaka, amelyet Calgary, Sydney, Vancouver és Toronto követ. A nyolcadik helyen Tokió szerepel, a japán főváros szintén először szerepel az első tízben, amelyből tavalyhoz képest Hamburg és Helsinki szorult ki. Az élmezőnyt pedig Koppenhága és Adelaide teszi teljessé 2018-ban.



A felmérés szerint a listán szereplő városok csaknem felének javult az osztályzata tavalyhoz képest. Az európai városok közül a 2017-ben terrortámadás sújtotta Manchesteré a leginkább, 16 helyet előrelépve ezúttal a 35., megelőzve olyan nagyvárosokat, mint a 48. helyen lévő London és az 57. New York.



Budapest a 34. helyre került. A térségből Prága a 60., Pozsony a 64., Varsó a 65., Belgrád Bukaresttel holtversenyben a 82., Kijev a 118. helyen végzett. A magyar főváros maga mögé utasította többek közt Dublint, Madridot, Washington, Reykjavíkot, Bostont, Chicagót és Miamit, ezek mind néhány hellyel lemaradva követik Budapestet.



A 30,7 ponttal sereghajtó Damaszkuszt kevéssel előzte meg a bangladesi főváros, Dakka (38 pont) és a nigériai Lagos (38,5). Az EIU szerint a bűnözés, a társadalmi nyugtalanság, a terrorizmus vagy a fegyveres konfliktusok erős szerepet játszottak e városok alacsony osztályzatában. Az utolsó tízben Karacsi, Port Moresby, Harare, Tripoli, a kameruni Douala, Algír és Dakar szerepel még.



A legnagyobbat a Puerto Ricó-i főváros helyezése zuhant, San Juan 21 helyet visszaesve a 89. az idei összesítésben. A szigetre tavaly két hurrikán is lecsapott, súlyos károkat okozva.



Összességében nézve azonban második éve javul a globális index: a tavalyi 74,8 pontról 75,7 pontra emelkedett.



Az Economist Intelligence Unit 16. alkalommal tette közzé listáját.