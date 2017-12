Előkerült Danics Dóra eltitkolt gyereke!

Danics Dóra az utóbbi időben alig hallatott magáról, de most végre visszatér a képernyőre. Ráadásul a feltűnése nem várt bonyodalmakat és fordulatokat okoz, hiszen az énekesnő egy óriási titok kíséretében bukkan fel az Oltári csajok ma esti epizódjában. Dóra ennek kapcsán elárulta: az RTLII sikerprodukciójának köszönhetően egy gyermekkori álmát sikerült valóra váltania.



Az X-Faktor 2013-as győztese az énekesnő Biankát kelti életre az Oltári csajokban. A tűzről pattant nő felbukkanása alaposan megkavarja a szálakat, hiszen mint az a ma esti epizódban kiderül: ő Márk eltitkolt, eddig sosem látott gyermekének az édesanyja.



Bár Dóri és karaktere két teljesen ellentétes személyiségek, mégis könnyen ment neki a produkció állandó mellékszereplőjeként feltűnő figura megformálása. De vajon hogyan került a telenovellába?



„Amikor megtudtam, hogy az Oltári csajokba szereplőket keresnek, elmentem a castingra és szerencsére megkaptam az énekesnő, Bianka karakterét, aki ráadásul idősebb nálam, így a külsőmet is ennek megfelelően alakították. Bevallom, a gyermekkori álmom vált ezzel valóra. Drámatagozatos suliba jártam, és nagy álmom volt a színészkedés. Az X-Faktor után is szerettem volna ezzel foglalkozni, kipróbálni magam, ami végre sikerült is" – mesélte Dóri, aki egyébként a telenovella betétdalát is énekli. „Körülbelül 10 éve nem foglalkoztam színészettel, így nagyon nagy kihívás volt ez nekem. Próbáltam megfelelni az elvárásoknak, és saját magamnak is. Szerencsére mindenki nagyon segítőkész volt, és egyre magabiztosabbnak éreztem magam. A végére teljesen sikerült leküzdenem a kezdeti lámpalázat."



Dóri új barátokat is szerzett a forgatások alatt, de volt része egészen intim, érzelmes pillanatokban is. „A stáb szenzációs volt, sokukkal jóban lettem. Természetesen a Márkot alakító Jaskó Bálinttal forgattam a legtöbbet, és igazi haveri kapcsolat alakult kiköztünk. Volt egy egészen megható pillanatunk is közösen, amikor a sorozatbeli gyermekünk, Noémi lerajzolt minket, mint egy családot. Na, akkor teljesen elérzékenyültem. Imádtam az egész forgatást. Csodálatos, életre szóló élménnyel gazdagodtam. Ettől függetlenül nem tartom magam színésznőnek, egyelőre csak a szárnyaimat próbálgatom ezen a téren".



Vajon a nem várt találkozás Biankával és a kis Noémivel milyen következményekkel jár Márk számára? Kiderül a telenovella ma esti epizódjából!



Oltári csajok minden hétköznap 20.30-tól az RTLII műsorán