Először engedélyeztek örökbefogadást meleg házaspárnak Németországban

Engedélyezte egy berlini meleg házaspárnak nevelt gyermekük örökbefogadását a bíróság, ez az első örökbefogadás azonos nemű házaspárok esetében Németországban a melegházasság bevezetése óta - közölte kedden a leszbikusok és melegek németországi szövetségének (LSVD) berlin-brandenburgi szervezete.



A közlemény szerint Michael és Kai Korok a melegházasság engedélyezéséről rendelkező törvény hatályba lépése utáni napon, október 2-án bejegyzett élettársi kapcsolatuk házassággá nyilvánítását kérte az anyakönyvi hivataltól. A házassági anyakönyvi kivonatot hamar meg is kapták, és október 4-én benyújtották a kerületi bírósághoz, amelynél már régóta küzdenek azért, hogy örökbe fogadhassák nevelt gyermeküket, Maximiliant, aki születése óta velük él.



Az azonos nemű párokat hátrányosan megkülönböztető korábbi jogszabályok miatt arra is vállalkoztak volna, hogy a szövetségi alkotmánybíróságig elviszik nevelt gyermekük örökbefogadásának ügyét, de "a leszbikusok és melegek állami diszkriminációjának megszüntetése" révén erre már nincs szükség - áll a közleményben, amely szerint a bíróság családjogi csoportja október 5-én elfogadta a kérelmet, és határozatának hétfői kézbesítésével jogerőssé vált Maximilian örökbefogadása.



Németországban az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét 2001-ben vezették be. Azóta több tízezer ilyen kapcsolatot tartanak számon. Az alkotmánybíróság időközben hat alkalommal a bejegyzett élettársi kapcsolathoz fűződő jogok bővítésére kötelezte a törvényhozást, például rendelkezett arról, hogy az azonos nemű párokat is megilleti a házastársaknak járó adókedvezmény.



Az azonos nemű párok egyenjogúsításának folyamata az idén júniusban teljesedett ki, amikor a szövetségi parlament (Bundestag) megszavazta a melegházasság bevezetését. A polgári törvénykönyv házasságról szóló, 1535. paragrafusának módosítását 393 igen szavazattal, 226 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett fogadták el.



Az október 1-jén hatályba lépett módosítással a paragrafusban a "házasságot egy életre kötik" szakasz helyére az kerül, hogy "a házasságot két különböző vagy azonos nemű ember köti egy életre".



Azonban az LSVD szerint a törvényhozóknak maradt még tennivalójuk. Az érdekképviseleti szervezet a többi között sürgeti, hogy a büntetőtörvénykönyvben rögzítsék, hogy a homofóbia az úgynevezett gyűlölet-bűncselekmények egyik indítéka lehet. Azt is kérik, hogy a szövetségi kormány és a tartományok indítsanak programokat az ilyen típusú bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására.