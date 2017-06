Először lehet tévében megnézni Tilla díjnyertes filmjét, a Tiszta szívvelt

Hajdu Szabolcs és Till Attila legutóbbi rendezése is először teszi tiszteletét a tévécsatornák magyar filmes kínálatában ezen a héten - írja a tévécsatornák heti filmkínálatával kapcsolatban a filmhu Szombaton az estét egy várva várt tv premier fémjelezi: végre a képernyőn is látogatást tesz Hajdu Szabolcs díjnyertes alkotása, az Ernelláék Farkaséknál. A feszült hangulatú családi találkozót a portál szerkesztősége a tavalyi év 10 legjobb magyar filmje közé választotta.A hét utolsó napjára is jut egy nagy durranás: érkezik Till Attila nem mindennapi akciófilmje, a Tiszta szívvel, a mozgáskorlátozott bérgyilkosok nemrég a Berlinben megrendezett South East Europe filmfesztiválon is taroltak.Az oldal tévéajánlóját itt olvashatják.