Először tekerték körbe a Földet egy keréken, a rendkívüli teljesítményt egy brit fiatal vitte véghez, aki a hét végén érkezett célba, több mint három évvel az indulás után. A 22 éves Ed Pratt 33 800 kilométert tett meg.Egy Curry Rivel nevű faluból indult 2015 márciusában, kelet felé véve az útját uniciklijével átkerekezett először Európán, majd Közép-Ázsián és Kínán, ahonnan Délkelet-Ázsián át Szingapúrba ment. Onnan Ausztráliába repült, a kontinensnyi ország átszelése után pedig Új-Zélandra. Végül öt hónap alatt áttekert az Egyesült Államokon, San Franciscóból New Yorkba.Útjának utolsó szakasza a skóciai Edinburghból vezetett Sommerset grófságba, ahonnan való. Az utat egy Nimbus Oracle uniciklin tette meg, holmiját kosarakban vitte magával. A fiatalember a School in a Bag nevű, szegény gyerekeknek iskolai felszerelést juttató jótékonysági kezdeményezés javára gyűjtött az erőpróbával.Tizennyolcezer fontot (6,5 millió forintot) akart összegyűjteni, végül több mint 300 ezer (107,8 millió) lett belőle. Útján meg kellett küzdenie szúnyoginvázióval Kirgizisztánban, Kínában pedig egy olyan városba keveredett, ahová külföldieknek tilos a belépés. Az időjárás sem kímélte, a párás thaiföldi nyarat épp olyan nehéz volt átvészelnie, mint a fagyos telet Amerikában.A kaland három évig és 135 napig, a tervezettnél 16 hónappal tovább tartott. Ed Pratt 2012-ben kapta első egykerekűjét, az iskolájában klubot is alapított. A célba érkezés után azt mondta, muszáj volt végigcsinálnia az utat, különben a barátai örök életében cikizték volna.