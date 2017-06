Először vezényelte nő a brit királyi testőrséget

A 24 éves Couto százados kanadai egysége a Patrícia hercegnő kanadai könnyűgyalogsági ezred második zászlóaljának a része, és. Az Egyesült Királyság mellett a 91 évesmég 15 ország, köztük Kanada államfője.- mondta Couto a Reuters brit hírügynökség tudósítójának, mielőtt elindultak volna a közeli barakkokból a Buckingham-palotához az őrségváltásra.

Watch as Canadian Soldier Captain Megan Couto becomes the first female ever to Captain The Queen's Guard during Changing the Guard. https://t.co/iSjgX98Eaz