Elpusztult Nonja, az első "facebookozó" majom

Elpusztult Nonja, az orángután, a világ első "facebookozó" majma, a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon.A 42 éves nőstény majom veseelégtelenségben szenvedett, állapota a hétvégén drámaian megromlott, ezért az állatorvosok nem láttak más megoldást, mint hogy örökre elaltassák - jelentette be kedden a schönbrunni intézmény.Nonja 2009-ben kapott egy robusztus, vastag műanyag tok által védett digitális fényképezőgépet, az ezzel készült fotókat pedig a gondozók feltöltötték a Facebookra.Kis motivációul, illetve hogy ne unja meg a fotózgatást, minden egyes gombnyomására egy szem mazsola hullott ki számára a gépre szerelt eleségadagolóból. Rövid időn belül a Nonjának több tízezer követője lett a közösségi portálon.A főemlős már az 1990-es években megcsillogtatta kreativitását, amikor egy foglalkoztatási program keretében ecsettel és festékekkel 250 képet festett.Nonja 1976. április 21-én született Schönbrunnban. Anyjának nem volt elég teje, ezért gondozói is táplálták, ami az emberekhez való szoros közelségének alapja lehetett."Nonja mindannyiunknak hiányozni fog, minden bizonnyal azoknak a törzslátogatóknak is, akik kapcsolatot építettek ki vele. Az állat szerette megfigyelni az embereket, kommunikált velük, kérte őket, hogy mutassák meg neki a zsebük tartalmát" - idézte fel közleményben az állatkert igazgatója, Dagmar Schratter.Az orángutánok DNS-készlete 97 százalékban megegyezik az emberével. A majomfaj ma már csak a délkelet-ázsiai Borneó és Szumátra szigeteken fordul elő. De még ezeken a területeken is a kihalás veszélye fenyegeti őket az esőerdők folyamatos pusztítása miatt.