Elszunyókált egy asszony a délutáni tévés talkshowban

A jobbakkal is megesik, hogy rossz helyen tör rájuk a fáradtság. Így járt Eloísa is, aki a La tarde aquí y ahora (Délután itt és most) című beszélgetős műsorban szenderült mély álomba, olyannyira, hogy még a nézők hangos nevetésére sem kelt fel - írja a hvg.hu A műsorvezető nem ébresztette fel, helyette poénra vette a dolgot, és igyekezett megfelelő körülményeket teremteni a hölgy számára.Később kiderült, hogy rosszul aludt éjszaka, s ezt egy altatóval próbálta orvosolni. Nos, az altató hatott: