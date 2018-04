Eltértek a hagyománytól, születésnapján tartottak kerti partit a 92 éves II. Erzsébet királynőnek

Windsori rezidenciáján, családi körben ünnepelte szombaton 92. születésnapját a brit uralkodó, de a szokásoktól eltérően ezúttal azért szerveztek számára egy nagyszabású születésnapi partit is.



II. Erzsébet királynő, aki 66 éve ül az Egyesült Királyság trónján, 1926. április 21-én született. Évszázados hagyomány azonban, hogy a mindenkori brit uralkodó "hivatalos" születésnapját június második szombatján ünneplik, abban a reményben, hogy akkor talán a brit időjárás is lehetővé teszi a szabadtéri rendezvényeket. Ez az idén is így lesz: a színpompás katonai parádét június 9-én tartják.



Ezúttal azonban az alattvalóknak nem kell várniuk júniusig az ünnepléssel: szombat estére, a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpontba parádés születésnapi koncertet szerveztek az uralkodó számára, mások mellett Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David, Anne-Marie, Shawn Mendes, a dél-afrikai Ladysmith Black Mambazo énekegyüttes, valamint Sting és Shaggy, vagyis Gordon Sumner és Orville Burrell részvételével.



A koncertre meghívott művészek a Nemzetközösség számos országát képviselik. Az Egyesült Királyság és jórészt egykori gyarmatai alkotta, 53 tagot számláló országcsoport londoni csúcsértekezlete éppen előző nap ért véget, és szintén kedveskedett egy születésnapi ajándékkal a brit uralkodónak: döntés született ugyanis arról, hogy II. Erzsébet királynő után majdan elsőszülött fia, Károly trónörökös veheti át a Nemzetközösség vezetőjének címét.



A brit koronától eltérően ez a cím nem örökletes, és elvileg bármelyik tagország állam- vagy kormányfője betöltheti, de a csúcsértekezleten a királynő nyilvánosan kifejezésre juttatta azt a kívánságát, hogy amikor Károly örökli tőle a trónt, egyben örökölje a Nemzetközösség vezetőjének tisztségét is.



A királynő, aki édesapja, VI. György halálának pillanata óta az Egyesült Királyság uralkodója és a Nemzetközösség vezetője, szombatig 24 181 napot töltött a brit trónon, az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját azonban már két és fél éve, 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.



II. Erzsébet a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte az angol trónt, de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő ezen a trónon.



Első miniszterelnöke az eddigi tizenhárom közül Winston Churchill, a világháborús győző volt. Amikor 1952. február 6-án trónra lépett, a Kremlben és a Fehér Házban is azok a vezetők ültek még - Moszkvában Sztálin, Washingtonban Harry Truman -, akik közvetlenül részesei voltak a II. világháborúnak.



Az utóbbi húsz év négy brit miniszterelnöke közül három - Tony Blair, David Cameron és a jelenlegi kormányfő, Theresa May - már II. Erzsébet királynő uralkodásának kezdete után született, és a Blairt követő Gordon Brown sem volt még egyéves, amikor Erzsébetet a sors nem egészen 26 évesen, édesapja halálának pillanatában a trónra emelte.



Uralkodása alatt felépült, majd egy nemzedéknyi idő elteltével leomlott a berlini fal, és először látogattak űrhajósok a Holdra.



Ő volt az első brit uralkodó, akinek koronázását egy évvel trónra lépése után, 1953-ban élő televíziós közvetítésben láthatták az alattvalók - legalábbis abban a 1,5 millió brit háztartásban, ahol akkoriban már volt televíziós készülék.



A következő jelentős ünnepi alkalom II. Erzsébet királynő koronázásának 65. évfordulója lesz. Ezt június 2-án, vagyis egy héttel a "hivatalos" uralkodói születésnap előtt ünneplik az Egyesült Királyságban és a Nemzetközösség azon 15 további tagállamában, amelynek alkotmányos államfője jelenleg is a brit uralkodó.