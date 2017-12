Eltörölték a netsemlegességet, egyesek szerint vége az internetnek

The Verge, a Techcrunch is) úgy hozza le a döntést, hogy a bizottság megölte a szabad és semleges internetet.



A Mashable szerint semmi azonnali változást nem fognak érzékelni a fogyasztók, de az internetszolgáltatók már jelezték, hogy készek és hajlandók elkezdeni a gyors sávok létesítést - például a Comcastot, amely már meg is kezdte a keretmegosztás megváltoztatását az internetes forgalom kezelése céljából. Ez azt jelentené, hogy például a Netflixnek meg kell fizetnie a Comcastot, hogy a videók megfelelő módon és sebességgel jusson el a felhasználókhoz, ezeket a plusz költségeket a pedig elkerülhetetlenül az előfizetőkre hárítanák. Sőt ez azt is jelenti, hogy ha valakinek nincs eleve annyi pénze, hogy a gyorsabb sávba kerüljön, hiába áll elő egy jó ötlettel, nem lesz esélye eljutni a felhasználókhoz. Több amerikai információtechnológiával is foglalkozó nemzetközi portál (például a, a Gizmondo , a Mashable és ais) úgy hozza le a döntést, hogy a bizottság megölte a szabad és semleges internetet.A Mashable szerint semmi azonnali változást nem fognak érzékelni a fogyasztók, de az internetszolgáltatók már jelezték, hogy készek és hajlandók elkezdeni a gyors sávok létesítést - például a Comcastot, amely már meg is kezdte a keretmegosztás megváltoztatását az internetes forgalom kezelése céljából. Ez azt jelentené, hogy például a Netflixnek meg kell fizetnie a Comcastot, hogy a videók megfelelő módon és sebességgel jusson el a felhasználókhoz, ezeket a plusz költségeket a pedig elkerülhetetlenül az előfizetőkre hárítanák. Sőt ez azt is jelenti, hogy ha valakinek nincs eleve annyi pénze, hogy a gyorsabb sávba kerüljön, hiába áll elő egy jó ötlettel, nem lesz esélye eljutni a felhasználókhoz.

A bizottság három republikánus párti tagja igennel, két demokrata párti tagja pedig nemmel szavazott a kommunikációs hatóság vezetője, Ajit Pai előterjesztésére, amelyben a netsemlegesség eltörlését javasolta.Eric Schneiderman, New York állam főügyésze közölte, hogy mintegy húsz szövetségi állam nevében megtámadja a bizottság döntését. Bírósági eljárást helyezett kilátásba a legjelentősebb amerikai polgárjogi szervezet, az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU), míg az olyan nagy tartalomszolgáltatókat tömörítő csoport, mint a Facebook és az Alphabet, mérlegeli a jogi lehetőségeket.Az akkor demokrata párti többségű kommunikációs bizottság 2015 februárjában fogadta el a netsemlegességet, az internet szabadságát és nyitottságát szavatolni hivatott szigorú szabályokat, amelyek megtiltják a szélessávú internet szolgáltatóknak, hogy leállítsák vagy lassítsák a hozzáférést tartalmakhoz, vagy fizetség ellenében egyes tartalomszolgáltatókat olyan előnyben részesítsenek, amelynek eredményeként azok szolgáltatásai másokénál gyorsabban juthatnának el a fogyasztóhoz.Az FCC élére Donald Trump elnök által januárban kinevezett Ajit Pai úgy gondolja, hogy a netsemlegesség eltántorítja az internetszolgáltatókat azoktól a beruházásoktól, amelyek révén jobb és gyorsabb hálózati elérést biztosítanak az ügyfeleknek."A javaslatom alapján (...) az FCC egyszerűen azt követeli meg az internetszolgáltatóktól, hogy átlátható legyen tevékenységük, úgy, hogy a fogyasztók a számukra legjobb szolgáltatást tudják megvenni, a vállalkozók és kisvállalatok pedig hozzájuthassanak az innovációhoz szükséges információkhoz" - mondta Ajit Pai három hete, amikor előterjesztette régóta várt indítványát.A netsemlegesség politikáját általánosan támogatják a tartalomszolgáltatók, mint például a Netflix és a médiavállalatok, míg az internetszolgáltatást nyújtó cégek a netsemlegesség eltörlését pártolják.Az internetszolgáltatók közölték, hogy nem fogják akadályozni vagy lassítani a legális tartalmakat, de fizetség fejében előnyt adhatnak bizonyos tartalomszolgáltatóknak. Azzal is érveltek, hogy az internet jól működött a 2015 előtti két évtizedben is, amikor túlnyomórészt nem szabályozták működését.