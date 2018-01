Sándor Tamás bükki sajtmester abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindennap finomabbnál finomabb sajtokkal foglalkozhat. Legfőbb célja pedig, hogy ezeket minél több emberrel megismertesse és megszerettesse - írja a Ripost A maguk nemében egyszerű, mégis zseniális sajtokról van szó! Vegyük például a vörösborseprőben vagy a faszenes tufapincében érlelt tehénsajtot, no és ott a kakukkfüves illetve a szarvasgombás ínyencség - egytől egyig igazi csoda! Sándor Tamás persze minden egyes sajtjára olyan büszke, mint saját gyerekére.Azt mondja, minden egyes pillanatban gyerekkori álmát valósítja meg, álmain dolgozni pedig sosem lankad. Azért tegyük hozzá óvatosan: hosszú út vezetett a romantikus környezetben, a Bükk hegység egyik aprócska falvában működő sajtmanufaktúra létrehozásáig - de az egész történet így szép és kerek.

"Üknagymamám erdélyi főzőnő volt Hargita megyében, Kisgalambfalván… innen ered a családom gyökere. Szeretem a természetet, vendéglátóipari iskolába jártam, majd Németországban, Svájcban és Olaszországban dolgoztam ezen a területen. Itt érintett meg a sajtok világa, sokszínűsége, egyedi ízvilága.Elhatároztam, hogy ezzel fogok foglalkozni, 2001-től készítek magam is sajtokat" - vázolja a sajtkarrierje kezdetét nagyon is lelkesen a szakember.Ez irányú tudását - tejfeldolgozás, sajtkészítési technológia – Gyomaendrődön, Kiss Ferenc sajtmester iskolájában sajátította el. A leckét pedig jól elsajátíthatta, mert mosolyogva megemlít egy kedves sztorit.Egy ízben meglátogatta korábbi svájci kollégáit Engelbergben, vitt nekik kóstolót saját sajtjaiból. "Majdhogynem sírtak a gyönyörűségtől! Áthívták a Benedekrendi kolostor sajtüzeméből az ismerősöket, hogy kóstolják meg ők is a kakukkfüves magyar sajtot. Alig hittem el, amikor azt mondták, soha ilyen finomat nem ettek még. Pedig ők aztán tényleg végig kóstolták a világ legeslegjobb sajtjait..." - meséli büszkén a 46 éves mester.S hogy mi lehet Sándor Tamás titka?"Titkom az, hogy nincs titok, egyszerűen visszakanyarodtam az ősi, évszázadokon keresztül jól bevált, úgynevezett hegyvidéki sajtkészítéshez.Ennek lényege pedig az, hogy manufaktúránkban csak olyan tejjel dolgozunk, ami viszonylag magas legelőkön tartott szarvasmarhákból származik. Ez a mi esetünkben 800 méter körüli tengerszint feletti magasságot jelent, ami Magyarországon egészen kivételes.Tudni kell, hogy az ilyen legelőkön egészen más a gyeptakaró, mint az alacsonyabban fekvő területeken. Sokkal nagyobb a gyógyfüvek aránya, amitől illatos és koncentrált lesz a tehenek teje: rengeteg ásványi só, vitamin, nyomelem van benne, ezek pedig hihetetlen ízletessé és gazdaggá teszik a sajtokat. Az pedig borítékolható, hogy ezek az állatok nem találkoznak permetezett, vegyszerezett növényekkel" - mondja Sándor Tamás, aki még egy fontos momentumra felhívja a figyelmet.A magyar tarka mellett kárpátaljai borzderes fajtájú marhákat tartanak, ez utóbbi termetre kisebb ugyan, de igen koncentrált és zsírdús a tejet ad.Aki nem hiszi, járjon utána! Nem is kell a Bükkig utazni, hiszen Budapesten, a Hold utcai piacon lévő szakboltban bárki megvásárolhatja a kézműves sajtokat.