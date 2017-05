Eminem beperelte a kormánypártot

Szerzői jogainak megsértése miatt beperelte az Új-Zélandon kormányzó, konzervatív Nemzeti Pártot Eminem. A tárgyalás hétfőn kezdődött.



Az Eminem kiadóját, az Eight Mile Style-t képviselő jogászok szerint a párt 2014-es kampányában tudatosan lemásolta a rapper 2002-es Lose yourself című számát, holott erre semmilyen engedélye nem volt.



A Nemzeti Párt korábban úgy nyilatkozott, hogy Ausztráliából vették meg a felhasznált dal jogait, és nem hiszik, hogy bárkinek a jogait megsértették volna. Egyik képviselőjük korábban úgy vélte, hogy a kampánydal "eléggé legális", és Eminem csak a kampányt akarja meglovagolni, hogy ingyen reklámot kapjon.



Emiatt John Oliver amerikai humorista is kigúnyolta a politikust. "Eléggé legális? Olyan nincs. Az olyan, mintha valaki csak kicsit lenne halott" - mondta Last Week Tonight című műsorában Oliver.



Most a párt azt mondja: nem nyilatkoznak, míg az ügy le nem zárul.



Garry Williams, Eminem kiadójának ügyvédje szerint a Nemzeti Párt "merész és korszerű" dalt akart, amellyel ugyanakkor megbízható párt benyomását tudják kelteni, és a fókuszcsoportnak az előzetes kutatásoknál jobban tetszett az Eminem-féle dal, mint a sablonos kampánydallamok. Williams a párt belső levelezéséből is idézett, miszerint a dalt maguk a párt képviselői nevezik "eminemesnek", és valaki azt a kérdést is feltette, hogy ha mindenki azt gondolja, hogy ez egy Eminem dal, a címe is erre utal, akkor hogyan bízhatnak abban, hogy Eminem ezt szó nélkül hagyja.



A jogász szerint a párt teljesen nyilvánvalóan tudta, hogy jogvédett zenét használ fel.



"Soha nem hagytuk volna jóvá, hogy a dalt politikai célokra használják fel" - szögezte la Williams. Eminem kiadója azt akarja elérni, hogy a bíróság mondja ki, a Nemzeti Párt megsértette a szerzői jogokat, emellett kártérítést is követelnek, de azt nem közölték, hogy mennyit. Joel Martin, a kiadó szóvivője azt mondta: nem foglalkoznak az új-zélandi politikával, sem azzal, hogy a párt jobb- vagy baloldali, céljuk az, hogy világossá tegyék, hogy komolyan veszik a szerzői jogi kérdéseket.



A bíróság várhatóan egy héten belül dönt arról, hogy megsértette-e a Nemzeti Párt Eminem szerzői jogait.