Emir Kusturica és a The No Smoking Orchestra is fellép az idei Duna Karneválon

A Duna Karnevál csaknem negyedszázada szerepel a budapesti nyári kulturális palettán. Programjai egyszerre mutatják be Magyarország gazdag népzenei és táncos örökségét és hozzák el a világ legkülönbözőbb pontjain megőrzött néptánchagyományokat - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az idei rendezvénysorozat egyik csúcspontja lesz a Hősök terén megrendezett Visegrádi Tánckarnevál, ahol a V4-ek soros elnöki tisztét betöltő Magyarország nevében fogadják a lengyel, cseh és szlovák táncosokat, és a bemutatkozások mellett közös táncos ünneplésre is sor kerül a fesztivál zárónapján. Az Esztrád Színházzal közös szervezésben idén a Karnevál vendége lesz Emir Kusturica, aki a The No Smoking Orchestra kíséretében ad koncertet június 15-én.



A rendhagyó esten Kricskovics Antal koreográfiáját a Tököli Délszláv Táncegyüttes előadásában láthatja a közönség. A fesztivál tíz napja alatt a résztvevőket számos táncházi élmény várja, de szerepel a programban a belváros legnépszerűbb helyszíneit érintő karneváli felvonulás is. Június 16-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ad otthont a Duna Karnevál Gálának. Ezen az előadáson a külföldi táncegyüttesek mintegy 300 művésze együtt lép színpadra.



A meghívott országok között van Bulgária, Csehország, Görögország, Lengyelország, Macedónia, Olaszország, Peru, Románia, Szlovákia, Szerbia és Törökország. A gála második felében a Szerelmünk, Kalotaszeg című látványos produkciót tekintheti meg a közönség. Az előadás a hagyomány és korszerűség szellemében a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes közös fellépése, de közreműködik benne a szekszárdi Bartina Táncegyüttes, a budapesti Bem Táncegyüttes, valamint a szintén fővárosi Bihari Táncegyüttes is.