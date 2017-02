Emlékszik a Kisvárosra? Rendőr felügyelte Győri Péterék munkáját

Nyolc év, 198 rész, 1100 színész, több tucat forgatási helyszín. Röviden így számszerűsíthetjük az kilencvenes évek egyik legnépszerűbb akciósorozatát, a Kisvárost. A Magyar Televízió 1993 és 2001 között sugározta, és a nézők nagy örömére többször meg is ismételte. A képzeletbeli, határmenti Végváron a bűnözőknek igen leleményesnek kellett lenniük, hogy kicselezzék az egymással összefogó rendőrség és határőrség lelkes kis csapatát. Usztics Mátyás Hunyadi főtörzsként, Hollósi Frigyes Járai őrnagyként, Sztárek Andrea Bakács Zsuzsaként, Győri Péter pedig Balogh Máté hadnagyként alkotott maradandót a szériában. Neki ez a sorozat hozta meg az országos ismertséget - írja a– Az elején még csak nem is sejtettük, hogy hosszú évekig fogjuk forgatni a sorozatot. Szerencsére azonban a nézők hamar megkedvelték. A szerep kedvéért nem kellett külön kiképzésen részt vennünk, de a forgatásokon mindig jelen volt egy rendőr, aki figyelt arra, hogy szakszerűen ültessük be a gyanúsítottat az autóba, profin helyezzük fel a bilincset, jól tartsuk a pisztolyt – elevenítette fel emlékeit Balogh Máté megformálója, Győri Péter. – Általában egy hónapnyi intenzív forgatást egy hónapnyi szünet követett. A felvételek miatt so­kat utaztunk, nagyon élveztük a munkánkat. Volt egy rövid időszak, amikor kicsit „elfáradt" a sorozat, így beiktattunk egy fél­éves pihenőt, de aztán új erőre kapott. A 198 részből néhány epizód nem került adásba, talán sose fogjuk megtudni, miért.