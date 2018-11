Emlékszik még az Enigmára? Most újra hallhatja őket Budapesten

Elérkezett az idő – az Enigma zenéje világszerte a színpadokra kerül.A történet folytatódik...A történelemben először az eredeti Enigma hangok újra összeállnak, hogy a globális ENIGMA jelenség elképesztően gyönyörű zenéjét hozzák el számunkra – élőben és eredetiben.Számos megkeresés után, Andru Donalds, Angel X és Fox Lima végre megértették az idő jeleit, összeálltak újra, és megegyeztek, hogy különlegesEREDETI “ENIGMA VOICES" TURNÉVAL járják végig a világot.A világszerte toplistás slágerek, mint a RETURN TO INNOCENCE, GRAVITY OF LOVE, 7 LIVES, MANY FACES és az ENIGMAS SOCIAL SONG eredeti énekesei újra a színpadra állnak és előadják ezeket a dalokat, valamint még sok más zenetörténeti mérföldkőnek számító dalt - teljesen élő koncert formájában, új és friss hangokkal elegyítve.Az Enigma hangzás mindig számos organikus, kézzel játszott hangszerből állt össze, mint például ütős hangszerek, furulya és gitár, így a show gyakorlatilag az igazi zenei tehetségek gyógyhatású tűzijátéka lesz.Az Enigma zenéjét egy négytagú együttes és egy szimfonikus zenekar fogja előadni élőben.A koncert az Enigma szellemiséggel időutazásra visz bennünket a hangok, képek, a lélek és az érzékek világába.A turnéhoz külön készített megvásárolható ajándéktárgyakkal: DVD-k, aláírt CD-k, kiegészítőkkel találkozhatnak a helyszínen.A titokzatos Enigma project tagjai először lépnek fel Magyarországon, légy te is részese!Három Grammy jelölés, 70 millió eladott album, több mint 100 arany és platina lemez eladási tanúsítvány!És ez még csak a látható része az Enigma project misztikumának. Az elképesztő számok ellenére az Enigma project sosem turnézott, vagy lépett fel élő showkban.A “Sadeness“-t, “Return to Innocence“-t, “Gravity of Love“-ot és még sok más slágert fognak előadni az Enigma project eredeti tagjai.Andru Donalds, Angel X és Fox Lima hangja az Enigma dalok többségében felhangzott, akik most ellátogatnak Budapestre, mint “Original Enigma Voices“ (“Eredeti Enigma Hangok").Egy vonós zenekarral és egy rockbandával kiegészülve lehet a koncertre számítani, mely során a legnépszerűbb Enigma dalokat fogják előadni klasszikus és modern elemekkel fuzionálva.Michael Cretu, német producer miután megalapította az együttest 1980-ban, az Enigma project transzban tartott milliónyi hallgatót egyedi és ikonikus hangzásával, ami nem hasonlítható semmihez sem. A zenei stílusok szintézise, gregorián zsolozsmázás, etnikus zsoltáréneklés, templomi harangozás, orgonazene és az ehhez hasonló hangszerek egy nagyon különleges, hangulatos és néha még pszichedelikus hangzást is teremtenek. Mindent elsöprő lemez eladási számok és az ezidáig elrejtett arcok tették az Enigma-t az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb és legrejtelmesebb zenei projektjévé.Az Enigma sikere több előadóművészre és producerre is ösztönzőleg hatott, többek között a Gregorian project-re is, mely modern pop és rock dalokat gregorián énekek által inspirált stílusban ad elő.A koncerten több mint 20 dalt fognak előadni különböző albumokról, többek között pl. a “The Rivers of Belief“ című számot az első, “MCMXC A.D“ című lemezükről egészen az “Amen“ című szerzeményükig az utolsó, a “The Fall of Live of a Rebel Angel“ című albumukról.Andru Donalds egy csodálatos koncertet és egy felejthetetlen utazást ígér a hangok és látványok lenyűgöző világába eddig még sosem hallott egyedi hanggal.A koncert a Danubius Music szervezésében valósul meg.